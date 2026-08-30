고영욱, 과거 성범죄 사건 억울함 토로 “성폭행 아닌 간음”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 과거 자신을 둘러싼 사건에 대해 직접 입장을 밝히며 억울한 심경을 드러냈다.

고영욱은 29일 자신의 SNS를 통해 과거 사건이 자신의 기사에 반복적으로 언급되는 것과 관련해 불편한 마음을 나타냈다. 그는 "내 기사 말미엔 늘 내 사건에 대한 꼬리표가 붙는데 기자란 사람들이 적어도 확인은 해보고 쓰는 건지 말했듯이 그냥 복붙을 하는 건지"라고 지적했다.

그는 자신의 첫 번째 고소 사건과 관련한 당시 상황도 상세하게 언급했다. 고영욱에 따르면 해당 사건은 2012년 5월 8일 용산경찰서에서 시작됐으며, 수사 과정에서 경찰이 사건의 결론이 이미 정해진 것처럼 언론에 내용을 전달했다고 주장했다.

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당시 상황에 대해 그는 "일방적인 고소인의 진술과 경찰이 단정적으로 흘린 보도로 인해 나는 순식간에 진실 여부와는 상관없이 그 순간 모든 방송에서 하차했다"고 회상했다.

고영욱은 해당 사건의 최종 결과에 대해서도 자신의 입장을 밝혔다. 그는 "결국 그 사건은 검찰 단계에서 내가 고소인과 주고받은 카톡 전체를 증거로 제출하면서 혐의없음으로 종결됐다"고 주장했다.

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이어 수사 과정에서 자신이 제출했던 자료와 관련해 언론 보도에 대한 문제를 제기했다. 경찰에도 고소인과 나눈 카카오톡 내용을 제출했지만, 이후 자신에게 불리한 내용으로 조작된 카카오톡이 언론에 등장했다고 주장한 것이다.

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고소인의 태도와 관련해서도 고영욱은 "고소인이 결국 처벌을 원치 않는다는 처벌불원서를 제출했었고 고소를 취하하기도 했다"고 언급하며 자신에게 유리한 내용은 충분히 알려지지 않았다고 주장했다.

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과거 사건을 현재 보도하는 방식에 대해서도 불만을 나타냈다. 특히 사건을 '성폭행'이라는 표현으로 언급하는 것과 관련해 "판결에 나온 사실만. 성폭행이 아닌 간음이라고 (이것도 어디까지나 법원의 판결일 뿐이지만) 있는 사실만 그대로 쓰고 비판할 것만 비판하길"이라고 강조했다.

첫 번째 고소인에 대한 과거 보도 내용도 언급했다. 고영욱은 해당 인물이 '연예인 지망생'이 아니었다고 주장하며 자신이 출연했던 프로그램의 실험 카메라 출연자였다고 설명했다. 또한 고소인의 거주지와 고소 장소가 달랐던 이유와 관련해서도 자신의 주장을 덧붙였다.

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다만 고영욱은 지금 시점에서 과거 이야기를 다시 꺼내는 것이 큰 의미가 없을 수 있다는 점도 언급했다. 그는 "이제 와서 이런 얘기가 무슨 의미가 있겠냐마는 적어도 잘못 알려진 사실은 바로잡고 싶어서"라고 밝혔다.

이어 "더 할 말은 많은데... 못다한 얘긴 다음에"라고 덧붙이며 추가적으로 전하고 싶은 이야기가 있음을 시사했다.

한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라로 데뷔해 가수와 방송인으로 활동했다. 이후 미성년자 대상 성범죄로 기소돼 2013년 징역 2년 6개월을 선고받았으며, 전자발찌 부착 명령도 받았다. 고영욱은 당시 연예인 최초로 전자발찌를 착용한 사례로 기록됐다. 2015년 7월 출소한 이후에는 방송 활동을 중단하고 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.

tokkig@sportschosun.com