박위 동창생, 학폭 의혹 글에 ‘발끈’ “여친 손도 못 잡고 놀림당하던 아이”

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 박위를 둘러싼 논란이 계속되는 가운데 과거 학교생활을 둘러싼 의혹까지 제기됐다. 이에 박위와 학창 시절을 함께 보냈다고 밝힌 동창들이 직접 반박하며 사실관계에 대한 관심이 커지고 있다.

지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 박위와 용산고등학교 1학년 당시 같은 반에서 생활했다는 A씨가 글을 게재했다. A씨는 자신의 주장에 신빙성을 더하기 위해 박위의 이름이 확인되는 졸업앨범과 자신의 커뮤니티 계정을 함께 촬영한 사진도 공개했다.

A씨는 박위의 학창 시절 모습에 대해 "박위는 일진과는 정말 거리가 먼 학생이었다"고 주장했다.

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그는 고등학교 1학년 당시 박위가 여자친구와 교제한 지 100일이 됐음에도 손조차 잡지 못해 친구들에게 놀림을 받을 정도였다고 전했다. 겉으로는 큰 키와 건장한 체격 때문에 강한 인상을 줄 수 있었지만, 실제 성격은 예의 바르고 친구들을 세심하게 챙기는 편이었다는 설명이다.

최근 일부 온라인 댓글에서는 박위의 고교 동창이라고 주장하는 이들이 학창 시절 폭행 피해를 입었다는 취지의 글을 남겼다. 이 가운데는 "고2 때 박위에게 전치 4주의 상해를 입었다", "소년원에서 나온 뒤 복학했다"는 내용도 포함됐다.

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이에 대해 A씨는 댓글에 언급된 인물들의 이름을 용산고 졸업앨범에서 확인하지 못했다고 주장했다. 또한 박위가 소년원에 다녀왔거나 학교를 자퇴한 뒤 다시 복학했다는 이야기도 당시 학교에서 들은 기억이 없다고 밝혔다.

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A씨는 "그런 일이 있었다면 전교생이 알았을 것"이라며 관련 의혹을 부인했다. 또 담임교사와 관련한 일화를 소개하며 박위가 주변 상황에서 다른 학생들을 제지했던 사례도 언급했다.

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박위의 또 다른 동창들도 비슷한 취지의 증언을 내놨다. 한 동창은 박위가 전신마비 사고를 당했을 당시 약 40명의 동창이 병문안을 갔다고 전하며 "학폭이나 괴롭힘과는 전혀 거리가 먼 친구였다"고 주장했다.

다만 현재까지 학폭 피해를 주장한 댓글 작성자들이 실제 박위의 동창인지 여부는 확인되지 않은 상태다. 폭행이나 소년원 생활과 관련한 주장 역시 이를 뒷받침할 객관적인 자료가 공개되지는 않았다.

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이번 논란은 박위가 지난 21일 KTX에서 내리는 과정에서 휠체어와 함께 넘어지는 모습이 담긴 CCTV 영상을 공개하면서 시작됐다. 영상 공개를 두고 지나치게 사적인 장면을 공개한 것 아니냐는 비판이 나오자 박위는 해당 영상을 삭제하고 사과했다.

이후 구독자 감소와 강연 취소 등의 일이 이어지면서 논란의 여파가 계속됐고, 온라인에서는 박위의 과거 행적을 둘러싼 여러 주장까지 확산됐다.

현재 제기된 학교폭력 의혹에 대해 박위 측은 별도의 공식 입장을 내놓지 않은 상태다.

tokkig@sportschosun.com