게임스컴 달군 K게임…'출품' 넘어 글로벌 시장서 실력 겨뤘다

게임스컴 2026에 마련된 크래프톤 부스에서 관람객들이 '에이지 트위스터'를 즐겨보고 있다. 사진제공=크래프톤

게임스컴 B2B관에 마련된 엔씨 부스. 사진제공=엔씨

게임스컴 데브에서 개발자들이 펄어비스 '붉은사막'의 개발 노하우를 듣고 있다. 사진제공=펄어비스

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유럽을 넘어 세계 최대 게임 전시회로 부상중인 '게임스컴 2026'이 지난 26일(이하 현지시각 기준) 독일 퀄른시 ?른메쎄에서 개막, 30일까지 열렸다.

국내 게임사 가운데선 크래프톤과 엔씨, 펄어비스, 카카오게임즈 등이 신작을 공개하는 것을 넘어 글로벌 이용자와 개발자 앞에서 게임성과 기술력을 증명하려는 바쁜 움직임을 보여줬다. 대형 게임사뿐 아니라 중소 및 인디 개발사들도 한국공동관 등을 통해 해외 시장의 문을 두드렸다.

크래프톤은 3년 연속 행사에 참가, 'NO LAW', '프로젝트 제타', '에이지 트위스터', '타래: 언바운드', 'PUBG: 데드넷' 등 5개 신작을 공개했다. 오픈월드 FPS RPG부터 팀 기반 아레나, 협동 어드벤처, 동양 다크 판타지까지 장르도 다양하다. 하나의 흥행작에 기대기보다 새로운 개발 스튜디오와 장르를 발굴해 다음 글로벌 프랜차이즈를 만들겠다는 전략이 읽힌다.

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특히 'PUBG: 데드넷'은 기존 배틀로얄의 경험을 다른 형태의 게임플레이로 확장한 작품이다. 'PUBG'(배틀그라운드)로 글로벌 시장을 개척한 크래프톤이 이제는 기존 IP의 확장과 새로운 IP 발굴을 동시에 추진하는 모습이다.

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엔씨는 게임스컴 전야제인 오프닝 나이트 라이브에서 '아이온2', '신더시티', 'Like or Die' 등 3종의 신작을 한꺼번에 공개했다. '아이온2'의 글로벌 출시일을 확정하는 한편, 디스토피아 세계관의 '신더시티'와 팀 기반 서바이벌 FPS 'Like or Die'를 선보이며 장르와 시장의 외연을 넓히고 있다.

펄어비스는 '붉은사막'을 앞세워 또 다른 방식으로 존재감을 드러냈다. 게임을 직접 체험하게 하는 데 그치지 않고 개발자 컨퍼런스인 '게임스컴 데브'에서 광활한 오픈월드를 구현한 기술과 제작 과정을 글로벌 개발자들에게 공개했다. 150명 정원의 세션에 320명이 사전 신청한 것은 '붉은사막'의 개발력에 대한 업계의 관심을 보여주는 대목이다.

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카카오게임즈 자회사 오션드라이브 스튜디오는 '갓 세이브 버밍엄'으로 협동 생존이라는 새로운 플레이 경험을 알렸다. 게임스컴 현장에서 시연을 진행하는 동시에 이용자들의 요청이 많았던 협동 모드를 공개하고 테스트를 확대할 계획이다.

한편 시상식인 게임스컴 어워드 2026에선 펄어비스의 '붉은사막'과 크래프톤이 퍼블리싱한 피콜로 스튜디오의 '에이지 트위스터'가 3개 부문 후보에 오르며 관심을 받았지만 수상까지 이어지지는 못했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com