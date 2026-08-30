스눕 독, 역대급 ‘꿀알바’ 채용 공고..“월 1,400만 원 주며 아이스크림 먹인다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 스눕 독이 이색적인 채용 공고를 내걸어 화제를 모으고 있다. 월 1만 달러(약 1,400만 원)를 받으며 아이스크림을 맛보고 새로운 맛 개발에도 참여할 인재를 찾고 있는 것.

최근 '빌보드', 'USA투데이' 등 외신에 따르면 스눕 독의 아이스크림 브랜드 'Dr. Bombay'는 글로벌 인사관리 기업 Deel과 함께 국제 아이스크림 테스터를 모집하고 있다. 해당 직무는 원격으로 진행되며 전 세계 어디에서든 지원할 수 있다.

스눕 독은 자신의 SNS에 공개한 영상을 통해 직접 채용 소식을 알렸다. 그는 "Dr. Bombay에서 국제 아이스크림 테스터를 모집하고 있습니다"라며 "월 1만 달러를 지급하며, 전 세계 어디에서든 지원할 수 있습니다"라고 밝혔다.

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글로벌 시장으로 사업을 확장하는 과정에서 각종 행정 업무가 발생한다는 점을 언급하며 "막상 글로벌 시장으로 진출하는 일이 생각만큼 쉽지는 않더군요. 저는 돈은 좋아하지만, 서류 작업은 좋아하지 않습니다"라고 재치 있게 말하기도 했다.

이번에 선발되는 테스터는 아이스크림을 먹고 맛만 평가하는 단순한 역할을 맡는 것이 아니다. 전 세계 음식과 맛의 흐름을 살펴보고 각 지역에서 주목받는 식문화와 소비 트렌드를 찾아내 브랜드에 전달해야 한다.

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새로운 아이스크림 맛을 위한 아이디어를 제안하고 마케팅 콘셉트 개발에도 참여한다. 시식 과정에서 얻은 경험을 SNS 콘텐츠로 제작하고, Dr. Bombay 관계자들과 정기적으로 결과를 공유하는 업무도 포함된다.

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향후 브랜드가 선보일 새로운 맛과 제품 방향에 직접 영향을 줄 수 있다는 점도 눈길을 끈다.

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지원 조건에는 음식과 문화, 최신 트렌드에 대한 높은 관심이 포함된다. SNS 활용에 익숙하고 조사한 내용을 간단하게 정리해 전달할 수 있어야 한다. 외향적이고 호기심이 많은 성향 역시 요구된다.

특히 유제품을 사용한 아이스크림의 맛과 향, 식감을 직접 평가할 수 있는 능력이 필수다. 영어로 의사소통할 수 있어야 하며, 다른 언어를 구사할 경우 추가적인 장점으로 평가된다. 창업이나 브랜드 구축, 제품 개발 등에 관심이 있는 지원자도 우대받을 수 있다.

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계약 기간은 3개월이며 독립 계약직 형태로 진행된다. 전통적인 경력을 가진 지원자뿐 아니라 크리에이터 등 다양한 배경의 사람들에게도 지원 기회가 열려 있다.

지원 과정에서는 개인 정보와 SNS 계정, 아이스크림 관련 경험 등을 제출해야 한다. 일주일에 아이스크림을 얼마나 먹는지, 최근 관심을 갖고 있는 음식이나 맛 조합은 무엇인지 등을 묻는 질문도 포함된 것으로 알려졌다.

Dr. Bombay는 스눕 독이 아들 코델 브로더스와 함께 2023년 선보인 아이스크림 브랜드다. 'Long Beach Fruit Cart', 'Sticky Caramel Apple Pie', 'Peanut Butter Jelly Time' 등 독특한 맛의 제품을 내놓으며 사업을 확대하고 있다.

스눕 독은 최근 아이스크림 사업의 글로벌 확장에 나서면서 각국의 음식 문화와 소비 트렌드를 파악하고 새로운 맛을 발굴하기 위해 이번 채용을 진행하는 것으로 알려졌다.

한편 스눕 독은 지난 6월 'Snoopsicles'라는 이름의 아이스바도 출시했다. 라즈베리와 체리, 라임 셔벗을 조합한 제품으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com