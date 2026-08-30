'암투병' 이솔이, "내가 1500일 동안 먹은 것"...암세포 잡는 식단 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 건강을 위해 꾸준히 실천하고 있는 식단을 공개했다.

이솔이는 30일 자신의 SNS를 통해 "건강을 챙기는 습관 중에 '건강하게 먹어야지'보다 더 중요하게 생각하는 게 있어요. '건강한 걸 얼마나 쉽고 꾸준하게 먹을 수 있느냐!'"라며 자신의 건강 관리법을 전했다.

이어 "아무리 좋은 것도 손이 많이 가면 결국 안 하게 되더라구요"라며 건강한 식습관을 꾸준히 유지하는 자신만의 비결을 밝혔다.

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이날 이솔이는 "1500일 동안 내가 먹은 것"이라며 자신이 꾸준히 챙겨 먹은 식단을 공개했다.

식단에는 항암, 항산화에 특화된 식재료인 브로콜리, 방울토마토, 블루베리 등에 이어 낫또, 바나나, 당근, 단호박, 두부 등 다양한 식재료가 포함됐다.

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앞서 이솔이는 지난해 4월 여성암 진단 사실을 직접 공개해 많은 이들의 응원과 격려를 받은 바 있다. 이후 항암 치료를 마친 이솔이는 현재 정기적인 추적 검사를 받으며 건강 회복과 관리에 힘쓰고 있다

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특히 자신의 경험을 바탕으로 무리한 식단보다는 꾸준히 실천할 수 있는 건강한 식습관의 중요성을 강조해 눈길을 끈다.

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한편 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼했다. 이후 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 박성광과의 결혼 생활을 공개하며 시청자들의 사랑을 받았다.

shyun@sportschosun.com