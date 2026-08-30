아이브, '아이엠'으로 데뷔 이래 첫 4억뷰 뮤비 기록 달성

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 걸그룹 아이브(안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 4억 뷰 뮤직비디오를 기록을 추가했다.

아이브의 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 아이브의 정규 1집 '아이해브 아이브(I've IVE)' 타이틀곡 '아이엠(I AM)' 뮤직비디오가 오늘(30일) 기준 유튜브 조회 수 4억뷰를 돌파했다. 이로써 아이브는 데뷔 이후 처음으로 4억 뷰를 돌파한 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

지난 2023년 4월 발매된 '아이엠'은 아이브를 대표하는 히트곡 중 하나로, 발매 당시부터 국내외 음악 시장에서 폭발적인 성과를 거뒀다. 국내 주요 음원 차트에서 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 기록한 것은 물론, 음악방송 9관왕을 차지하며 아이브 데뷔 첫 '그랜드 슬램'을 달성했다.

Advertisement

특히 '아이엠'은 일회성 흥행에 그치지 않고 장기적인 인기를 이어왔다. 발매 이후 멜론, 지니, 벅스, 애플뮤직, 유튜브 뮤직 등 국내 주요 음원 플랫폼의 연간 차트 상위권에 이름을 올렸으며, 멜론 연간 차트에는 2025년까지 3년 연속 진입하며 시간이 지나도 식지 않는 저력을 보여줬다.

글로벌 음악 시장에서의 존재감도 뚜렷했다. '아이엠'은 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)의 '빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에 33주 연속 진입했으며, '빌보드 글로벌 200' 차트에도 22주 연속 차트인하며 글로벌 음원 파워를 보여줬다. 특히 '빌보드 글로벌 200' 연간 차트에 이름을 올린 데 이어, 빌보드가 선정한 2023년 최고의 K-POP 노래와 최고의 K-POP 앨범에도 랭크되며 글로벌 시장에서의 존재감을 확실히 각인시켰다.

Advertisement

'아이엠'은 '내가 가는 길에 확신을 가지라'는 메시지를 담은 곡으로, 독특하고 중독성 있는 신시사이저 사운드와 아이브의 폭발적인 보컬이 어우러져 강렬한 인상을 남겼다. '너는 누군가의 Dreams come true', '차라리 날아올라 그럼 네가 지나가는 대로 길이거든' 등 자신감을 담은 가사 역시 많은 리스너들에게 공감과 에너지를 전하며 곡의 매력을 배가했다.

Advertisement

뮤직비디오 역시 '아이엠'의 메시지를 시각적으로 구현했다. 세련된 비주얼을 바탕으로 비행기를 통해 상승과 하강의 이미지를 표현하며 강렬한 에너지와 생동감을 담아냈다. 여기에 멤버들의 파워풀한 퍼포먼스와 자신감 넘치는 애티튜드가 더해져 아이브만의 당당한 비상을 그려내며 깊은 인상을 남겼다.

Advertisement

이에 힘입어 '아이엠' 뮤직비디오는 2023년 유튜브가 발표한 '최고 인기 뮤직비디오' 부문 1위에 올랐으며, 벅스 연말 결산에서도 '가장 사랑한 영상' 1위를 차지하는 등 영상 콘텐츠로서도 높은 화제성을 이어왔다. 발매 이후 3년 넘게 이어진 인기 끝에 달성한 유튜브 4억뷰 기록은 '아이엠'의 독보적인 장기 흥행과 아이브의 글로벌 영향력을 다시 한번 실감케 한다.

한편, 아이브는 현재 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 통해 전 세계 팬들과 만나며 글로벌 행보를 이어가고 있다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com