43세 아이비, 한국인 최초 브로드웨이 주연..“슬슬 내려갈 나이인 줄 알았는데”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 한국 배우 최초로 브로드웨이 무대에 올라 새로운 도전을 이어가고 있다.

지난 29일 채널A 뉴스는 뉴욕 현지에서 뮤지컬 '시카고' 주연으로 무대에 오른 아이비의 공연 현장과 인터뷰를 전했다.

아이비는 현재 브로드웨이에서 '시카고'의 주인공 록시 하트 역을 맡아 관객들과 만나고 있다. 국내에서 이미 같은 역할로 592차례 무대에 올랐던 그는 미국 브로드웨이에서도 록시 하트로 새로운 연기 인생에 도전했다.

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브로드웨이 진출 과정 역시 쉽지 않았다. 아이비는 약 1년에 걸친 오디션 끝에 지난 6월 주인공 역할을 거머쥐었다. 한국 배우가 브로드웨이 '시카고'에서 주연을 맡은 것은 이번이 처음이다.

채널A 취재진이 찾은 아이비의 분장실에서는 공연을 앞두고 영어 대사를 반복하며 발음을 확인하는 모습이 포착됐다. 익숙하지 않은 언어로 무대에 서는 만큼 공연 직전까지 대사를 점검하며 준비에 집중했다.

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아이비는 현지 배우들과 호흡을 맞추기 위해 다양한 억양과 발음을 익히는 과정도 거쳤다고 밝혔다.

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그는 "되게 다양한 국적의 9명의 선생님들과 함께 이 대본을 맞춰봤다"며 "제가 미국에 와서 어떤 악센트를 가진 배우 분들과 붙을지 모르기 때문"이라고 설명했다.

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공연이 끝난 뒤에는 극장 밖에서 아이비를 기다리는 팬들의 모습도 이어졌다. 팬들은 아이비의 이름을 외치며 응원을 보냈고, 아이비 역시 팬들에게 감사 인사를 전했다.

현지 관객의 반응도 긍정적이었다. 공연을 관람한 파이퍼는 아이비의 무대에서 춤을 인상 깊게 봤다며 음악과 호흡을 맞춰야 하는 안무를 훌륭하게 소화했다고 평가했다.

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아이비에게 이번 브로드웨이 도전은 단순한 해외 진출 이상의 의미를 갖는다. 43세의 나이에 새로운 무대에 도전하면서 스스로 갖고 있던 한계를 뛰어넘는 계기가 됐다는 것이다.

아이비는 채널A와의 인터뷰에서 "나는 이제 슬슬 내려갈 준비를 해야 되는 나이다, 많이 주눅이 들어 있었던 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "절대로 뭐든지 포기하면 안 되겠다는 확신을 갖게 된 계기인 것 같다"며 브로드웨이 도전을 통해 얻은 소회를 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com