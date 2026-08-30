최동석, '이혼 후 떨어져 사는 딸' 과거 사진 추억..."단둘이 떠났던 여행"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 최동석이 딸 다인이와 함께했던 여행 사진을 공개하며 영화 '오디세이'를 떠올리게 한 특별한 장면을 소개했다.

최동석은 30일 자신의 SNS에 "예전 사진 보다가 다인이와 단둘이 떠났던 여행 사진을 발견했다. 숙소에 도착해서 잠시 호텔 앞을 산책하며 찍었던 사진"이라며 딸과 함께한 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 최동석은 딸 다인이와 나란히 시간을 보내며 다정한 부녀의 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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이어 최동석은 "그런데 얼마 전 봤던 영화 '오디세이'의 한 장면이 생각나네. 놀란 감독님 이쯤 되면 원조는 우리 아니예요?"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 부녀가 함께 걸으며 포즈를 취한 모습이 영화 속 한 장면을 연상케 한다는 재치 있는 설명이다.

한편 최동석은 KBS 아나운서 동기인 박지윤과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.

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현재 두 사람은 이혼 본안 소송을 이어가고 있으며, 박지윤이 두 자녀의 친권과 양육권을 갖고 있다.

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shyun@sportschosun.com