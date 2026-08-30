손태영, 밥 타령하는 ♥권상우에 질색 "기생충 약 먹어야"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손태영이 남편 권상우의 끊임없는 '밥 타령'에 질색하며 웃음을 자아냈다.

30일 손태영의 유튜브 채널에는 '생애최초 미국에서 생일 맞은 권상우를 위한 손태영표 풀코스'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 손태영은 남편 권상우의 생일을 맞아 직접 생일상을 준비하며 다정한 아내의 면모를 드러냈다.

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손태영은 "오늘은 아빠의 생일입니다"라며 남편의 생일을 알린 뒤 요리를 준비했다.

이때 권상우는 옆에서 계속 배가 고프다고 투정을 부렸고, 이를 지켜보던 손태영은 "아우 진짜, 기생충 약 한번 먹어야 될 것 같다. 계속 먹는 타령만 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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가장 먼저 미역국을 끓이기 시작한 손태영은 미역에 백간장을 넣어 간을 맞추는 등 정성스럽게 요리를 준비했다. 이후 두부조림과 갈비찜까지 더해진 생일상을 받은 권상우는 "엄마가 해준 미역국 먹는 느낌이었다"고 소감을 전했다.

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한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com