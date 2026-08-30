니나, 미니 2집 'WHY NOT ME?' 컴백..'사랑비'→'보여줄게' 프로듀서 지원사격

사진=리코브, 비앤비인더스트리

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[스포츠조선 조지영 기자] 니나(NINA)가 국내외 정상급 프로듀서진의 지원사격을 받고 팬들을 찾는다.

니나는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'WHY NOT ME?(와이 낫 미?)'를 발매한다.

'WHY NOT ME?'는 사랑을 통해 자기 자신을 발견하게 되는 니나의 성장 이야기를 담은 앨범이다. 사랑이 시작될 때의 설렘부터 불안과 상처, 후회, 이별을 지나 마침내 자신을 사랑하는 방법을 깨닫기까지, 한 소녀가 사랑을 통해 겪는 감정의 변화를 6개 트랙에 걸쳐 그려냈다.

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타이틀곡 'Why(와이)'는 사랑이 시작될 때의 설렘보다 사랑이 흔들리기 시작하는 순간 마주하게 되는 혼란스러운 감정을 노래한 곡이다. 니나는 곡이 지닌 복잡한 감정을 밝고 경쾌한 사운드 위에 섬세한 보컬로 풀어냈다. 특히, 김태우 '사랑비', EXO 'CALL ME BABY', 에일리 '보여줄게' 등 다수의 히트곡을 탄생시킨 이현승 프로듀서가 작곡과 편곡을 맡아 니나의 새로운 매력을 이끌어냈다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 다가가면 멀어지는 끌림의 미학을 능청스럽고 귀엽게 표현한 니나의 모습이 담긴다. 키치한 비주얼은 물론 다채로운 표정 연기로 몰입도를 높이는 가운데, 니나표 리드미컬한 움직임이 돋보이는 퍼포먼스까지 풍성한 볼거리를 자랑한다.

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이 외에도 'WHY NOT ME?'에는 타이틀곡 'Why'를 포함해 복싱 경기를 사랑에 빗댄 'Shadow Boxing(섀도우 복싱)', 사랑 앞에서 강한 척하고 싶은 소녀의 자존심을 노래하는 'QT(큐티)', 세상이 정해 놓은 틀에서 벗어나고픈 마음을 녹여낸 'mamapapa(마마파파)', 사랑이 끝난 뒤 남겨진 감정을 차분히 정리하는 'Tell Me Where Are We(텔 미 웨얼 아 위)', 너무 늦게 알아본 사랑에 대해 이야기하는 '해줘(Say It for Me)'까지 총 6곡이 수록됐다.

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니나는 컨템포러리 R&B를 중심으로 힙합, 팝, 스윙 EDM, 얼터너티브 팝, 발라드 등 장르를 넘나들며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여준다. 특히, 이현승과 김도훈을 필두로 국내외 정상급 프로듀서진이 힘을 보태 K-팝의 음악적 색채와 글로벌 팝 사운드를 조화롭게 담아냈다. 니나 역시 수록곡 'Tell Me Where Are We'의 작곡에 직접 참여해 음악적 역량을 입증한다.

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한편, 니나의 미니 2집 'WHY NOT ME?'는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com