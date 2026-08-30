'전소민 동생' 전욱민, 38살에 배달 알바한다더니 "드디어 내게도 기회 찾아와"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전소민의 동생 전욱민이 38살이라는 나이에도 배우의 꿈을 포기하지 않고 도전하겠다고 밝혔다.

30일 전욱민은 자신의 계정에 "꿈을 향해 달려가는 모든 분들을 진심으로 응원합니다 그리고 절대 포기하지 마십시오"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 전욱민은 자신에게 찾아온 연기 기회를 언급하며 조심스럽게 이야기를 시작했다.

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그는 "드디어 나에게도 기회가 찾아왔다"면서 "38살에 돈도 커리어도 아무것도 없이 연기를 준비하고 있다고 하면 주변에서는 '이제 그만해야 하지 않겠냐', '이제 너도 마흔이야'라는 이야기를 한다. 내 걱정을 해서 하는 이야기인 걸 알기에 나도 그만둬야 하나라는 생각도 했다. 근데 며칠 전 내게 전화 왔다"고 털어놨다.

이어 자신에게 주어진 역할에 대해서도 솔직하게 설명했다. 전욱민은 "대사는 많이 없고 잠깐 스쳐가는 역할이지만, 누군가에게는 별것 아닌 작은 기회처럼 보일 수도 있겠지만 나에게는 다르다"며 "처음으로 내 꿈이 현실에 닿을 것 같은 아주 소중한 기회"라고 전했다.

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전욱민은 이번 기회를 대하는 자신의 각오도 밝혔다.

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그는 "지금 나에게 주어진 이 소중한 기회들을 생각하고 최선을 다하고 싶다"며 "언젠가 더 큰 무대로 가는 첫 장면이 되기를 간절히 바라본다"고 진심을 전했다.

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그러면서 자신의 꿈을 향해 걸어온 시간을 되돌아보며 포기하지 않겠다는 의지를 다시 한번 드러냈다.

전욱민은 "속도보다는 방향이 중요하다"면서 "모두의 속도는 다르지만 올바른 방향으로 가다 보면 결국엔 만날 거라고. 이 길이 맞나 포기하고 싶은 순간이 있었고 앞으로도 있겠지만 그 말을 되새기면서 내가 할 수 있는 것들을 소중히 하면서 최선을 향해 달릴 것이다. 그러니까 나는 오늘도 달린다"라고 다짐했다.

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38살이라는 나이에 새로운 도전을 시작하는 것이 쉽지만은 않았을 터. 특히 주변의 우려 섞인 시선과 현실적인 고민 속에서도 자신이 선택한 길을 포기하지 않았다는 점에서 그의 고백은 더욱 진한 울림을 남긴다.

누군가에게는 잠깐 스쳐 지나가는 작은 배역일 수 있지만, 오랜 시간 꿈을 향해 달려온 전욱민에게는 자신의 꿈이 현실과 맞닿는 출발점인 셈이다. 작은 기회를 소중히 여기며 한 걸음씩 나아가겠다는 그의 다짐이 앞으로 어떤 결과로 이어질지 관심이 모인다.

한편 전욱민은 과거 SBS '런닝맨' 등에 전소민과 함께 출연해 얼굴을 알렸다.

그는 최근 전욱민은 사업 실패 후 배달 일을 하면서 배우의 꿈에 다시 도전하고 있는 일상을 공개해 관심을 모았다. 트레이너로도 활동해온 그는 단역부터 하나씩 경력을 쌓으며 배우로서 기회를 찾고 있다고 밝혔다.

특히 유명 배우인 누나를 뒀다는 이유로 자신 역시 경제적으로 여유로울 것이라는 주변의 시선에 대해서도 솔직하게 이야기한 바 있다. 전욱민은 당시 "내 누나는 유명한 배우다. 나는 누나 덕분에 여러 번 방송 출연도 했다. 그래서 나도 배우를 꿈꿨다"며 "사실 나는 내가 잘될 줄 알았다"고 고백했다. 그러나 현실은 생각처럼 쉽지 않았다고 했다.

그는 "나는 화려한 경력도, 모아둔 돈도 없다. 주변에서는 내가 돈이 많은 줄 안다. 누나가 연예인이니까"라며 "그런데 그 돈은 나랑 상관이 없다. 전부 다 누나 돈이다. 누나가 번 돈이니까"라고 말하기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com