"하영 비난 과하다" 윤일상, '친일 논란' 소신 밝혔는데…영상 돌연 비공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 작곡가 윤일상이 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란과 관련해 소신을 밝힌 영상이 공개된 지 며칠 만에 비공개 처리돼 눈길을 끌고 있다.

윤일상은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에 '배우 하영 증조부 친일 논란에 대한 일상이형 혼썰'이라는 제목의 영상을 공개했다.

해당 영상에서 윤일상은 최근 연예계를 뜨겁게 달군 하영의 증조부 친일 행적 논란을 다뤘다. 친일 행위 자체에 대해서는 단호하게 비판하면서도, 조상의 행적을 이유로 후손인 하영 개인에게까지 비난이 집중되는 상황에 대해서는 경계하는 입장을 밝혔다.

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윤일상은 "이건 쉽지 않다"며 "나는 하영 씨가 (그 사실을) 몰랐다고 생각한다"고 말문을 열었다. 이어 "친일 행위를 한 사람은 당연히 비난받아야 한다"면서 "이승만 정권에서 친일 행적에 대한 처분이 잘 이뤄지지 않았지 않나. 할 수만 있으면 친일 역사에 대한 처분이 이뤄지는 건 찬성"이라고 강조했다.

다만 윤일상은 친일 행위의 책임과 후손에 대한 비판은 구분할 필요가 있다는 취지의 주장을 펼쳤다.

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그는 "하영 씨가 집안에 대한 자세한 역사를 몰랐다면 '모르는 것 자체가 문제가 있지 않나'라고 할 수 있겠지만, 하영 씨 자체에 대한 비난을 지금 정도까지 하는 건 과한 부분도 있지 않나 생각한다"고 말했다.

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그러면서 "그 당시에 (친일 행위를 한 사람이) 한두 명이었겠나. 비난하기는 쉽다"며 "만약 조상이 노비면 (후손인 그 사람을) 노비라고 해야 하냐"고 반문하기도 했다.

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친일 행위로 형성된 재산이나 혜택이 후손에게 이어졌을 경우에 대해서도 언급했다. 윤일상은 "친일을 한 사람은 나쁜 사람이고 우리 민족의 적이라는 건 확실하다"고 전제하면서도, 후손이 과거를 부끄럽게 여기고 독립운동가 후손을 돕거나 사회에 기여한다면 달리 평가할 여지가 있다는 취지로 이야기했다.

특히 그는 "현재를 살아가는 사람이 조상의 일이지만 부끄러운 마음을 가지고 광복을 위해 노력했던 분들에게 기부한다든지, 선한 행동을 한다면 충분히 바뀌어질 수 있는 여지가 있다는 것"이라고 설명했다.

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이어 "지금 이런 식으로 비난을 해버리면 이분의 개선 여지도 막혀버린다. 이렇게 가서는 안 된다"고 강조했다.

윤일상은 독립을 위해 헌신한 이들에 대한 사회적 관심과 보상 역시 중요하다고 짚었다. 그는 "비난에 힘이 실리는 것보다는 고마움에 대한 보상을 해야 한다"며 친일 행위자를 비판하는 것과 함께 독립운동가와 그 후손들을 기억하는 데도 힘을 쏟아야 한다는 생각을 밝혔다.

그러나 해당 영상은 현재 윤일상의 유튜브 채널에서 볼 수 없는 상태다. 영상이 게재됐던 게시물에는 '공개되지 않은 동영상입니다'라는 안내 문구가 표시돼 있다. 윤일상 측이 영상을 비공개로 돌린 구체적인 이유는 현재까지 알려지지 않았다.

하영은 최근 자신의 증조부가 일제강점기 친일 행적을 보인 인물이라는 사실이 알려지면서 논란의 중심에 섰다. 이후 하영은 증조부의 친일 행적을 인정하고 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.

이런 가운데 윤일상이 친일 행위 자체는 명확히 비판하면서도 그 책임을 후손에게 어디까지 물어야 하는지에 대해 문제를 제기했고, 해당 발언이 담긴 영상까지 비공개로 전환되면서 다시 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com