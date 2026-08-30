'김해준♥' 김승혜, 만삭 임산부의 수영복 자태 "허걱 내 배 좀 봐"

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 김승혜가 임신 중인 근황을 공개하며 예비 엄마의 행복한 일상을 전했다.

김승혜는 30일 자신의 계정에 "허걱! 내 배 좀 봐"라며 "28주 차 때 찍은 내 사진(지금은 더 많이 나옴)"이라는 글을 올렸다.

이어 "나도 다른 임산부들처럼 예쁘게 비키니 샷을 찍고 싶었지만 수영복 사이즈 이슈로 다 가리고 찍음, 무조건 크게 사세요"라며 임신 중 겪은 소소한 에피소드를 전했다.

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그러면서 "사진을 보니까 날씬하게 찍어 주려고 애쓴 뚱이에게 고맙다, 하하"라고 덧붙이며 남편 김해준을 향한 고마움도 드러냈다.

함께 공개한 사진에는 오키나와로 태교 여행을 떠난 김승혜의 모습이 담겼다. 원피스를 입은 그는 한 손으로 볼록하게 나온 배를 감싸며 행복한 미소를 짓고 있다. 임신 28주 차의 뚜렷한 D라인이 고스란히 담겨 있어 눈길을 끈다.

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특히 김승혜는 임신 중에도 특유의 밝고 유쾌한 분위기를 잃지 않은 모습이다. 자신의 변화한 몸을 자연스럽게 공개하는 것은 물론, 수영복 사이즈부터 사진을 찍어준 남편에 대한 이야기까지 솔직하게 털어놓으며 예비 엄마의 일상을 유쾌하게 공유했다.

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김승혜는 동료 코미디언 김해준과 1년여간 열애한 끝에 지난 2024년 결혼식을 올리고 부부가 됐다. 이후 결혼 생활을 이어오던 중 올해 5월 임신 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다.

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당시 김승혜는 2세가 딸이라는 소식까지 함께 알리며 예비 부모가 된 기쁨을 전한 바 있다. 이제 출산을 앞두고 있는 만큼, 김승혜가 전하는 임신 근황에도 팬들의 관심이 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com