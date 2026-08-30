'백윤식 손자' 이렇게 컸나…정시아, '183cm 농구선수' 훈남 아들과 행복한 생일

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정시아가 생일을 맞아 가족과 지인들의 축하 속 행복한 하루를 보냈다. 특히 훌쩍 성장한 아들 백준우 군의 모습이 또 한 번 시선을 사로잡았다.

정시아는 30일 자신의 SNS에 "HAPPY DAY??"라는 짧은 글과 함께 생일을 맞아 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 정시아가 받은 화려한 꽃바구니부터 생일을 기념한 음식과 케이크 등이 담겼다. 꽃바구니에 꽂힌 카드에는 정시아의 생일을 축하하는 메시지가 적혀 있어 주변의 따뜻한 마음을 엿보게 했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 아들 백준우 군이었다. 준우 군은 촛불이 켜진 케이크를 양손으로 들고 정시아의 생일을 축하하고 있다. 노란색 반팔 티셔츠 차림의 준우 군은 넓은 어깨와 훤칠한 체격, 앳되면서도 훈훈한 외모로 남다른 존재감을 드러냈다.

2009년생으로 올해 17세인 준우 군은 현재 농구선수로 활동 중이다. 지난해 기준 이미 키가 183cm에 달하는 것으로 알려졌으며, 최근 공개되는 근황마다 아빠 백도빈과 엄마 정시아를 골고루 닮은 외모와 탄탄한 피지컬로 화제를 모으고 있다.

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불과 이틀 전에도 준우 군의 '폭풍 성장' 근황이 주목받았다. 정시아는 유튜브 채널 '정시아 아시정'을 통해 남편 백도빈, 준우 군, 딸 서우 양과 함께 떠난 일본 도쿄 가족여행을 공개했다. 네 가족이 모두 함께한 여행은 약 4년 만으로, 정시아는 준우 군이 중학교 때부터 선수 생활을 시작해 쉬지 않고 운동해온 탓에 그동안 가족여행을 가지 못했다고 설명했다.

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당시 영상에서도 준우 군은 정시아를 훌쩍 넘어서는 큰 키와 듬직한 체격으로 시선을 모았다. 공항 라운지에서 걸그룹 미야오를 우연히 발견한 뒤 평소 좋아하던 멤버 안나를 실제로 보고 "진짜 너무 예쁘다", "나 지금 행복하다"며 설레는 모습을 보여 웃음을 자아내기도 했다.

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준우 군은 어린 시절 정시아와 함께 SBS 예능 '오! 마이 베이비'에 출연해 얼굴을 알렸다. 귀여운 꼬마였던 준우 군이 어느덧 183cm의 고등학생 농구선수로 성장하면서 최근 그의 근황이 공개될 때마다 관심이 쏠리고 있다. 지난 2월에도 정시아와 압구정 데이트에 나선 모습이 공개돼 훤칠한 키와 넓은 어깨, 또렷한 이목구비가 화제를 모았다.

한편 정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼했으며, 같은 해 아들 준우 군을, 2012년 딸 서우 양을 품에 안았다.

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olzllovely@sportschosun.com