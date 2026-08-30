"자책 많이 하고 있다" 이나연, 'JTBC 에어컨' 논란 한 달만에 '눈물'

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[스포츠조선 이지현 기자] JTBC 스포츠 아나운서 이나연이 이른바 '에어컨 발언' 논란 이후 공개한 영상에서 눈물을 보이며 자신의 내면을 돌아봤다.

이나연은 지난 28일 자신의 유튜브 채널 '일단이나연'에 '이 비가 그치면, 맑은 날 오겠죠? | 유난히 눈물이 많은 30살의 vlog'라는 제목의 영상을 공개했다. 최근 자신을 둘러싼 논란을 직접 언급하지는 않았지만, 영상 곳곳에서 힘들었던 심경을 짐작하게 하는 발언이 이어졌다.

영상에서 이나연은 타로와 명상을 통해 자신의 현재 상태를 들여다보는 시간을 가졌다. 상담 과정에서 그는 "현재 스스로에게 굉장히 가혹하고 자책을 많이 하고 있다"는 이야기를 들었다. 또 과거 자신이 갖고 있던 목표와 에너지가 다소 흐트러져 있고 방향을 찾고 싶어 하는 상태라는 해석도 나왔다.

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특히 "지금은 잠깐 쉬어도 괜찮다"는 말을 들은 이나연은 크게 위로받은 듯한 모습을 보였다. 이후 명상에 들어간 이나연은 자신의 마음을 향해 그동안 하지 못했던 말을 꺼냈다.

이나연은 "나는 정말 그동안 열심히 살아왔다"며 "다른 사람들도 이 정도는 한다고 생각하면서 나 자신을 너무 몰아붙여서 미안하다"고 말했다. 이어 "이 정도는 견뎌야 한다고 생각하면서 계속 나를 몰아붙여 미안하다. 여기까지 와줘서 고맙다. 포기하지 않아줘서 고맙다"고 자신을 다독였다.

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그러면서 그동안 가장 듣고 싶었던 말에 대해서도 털어놨다. 이나연은 "내가 잘하고 있다는 말, 지금의 나로도 충분하다는 말이 가장 듣고 싶었던 것 같다"며 "그런데 나는 다른 사람들의 말만 듣고, 다른 사람들이 나를 어떻게 보는지만 신경 썼다"고 고백했다. 이어 "내 말과 내 시선을 돌보지 못해서 미안하다. 사실 내 인생의 주인공은 나"라며 "앞으로는 내가 나를 가장 사랑하고, 가장 잘 챙기겠다. 내 감정을 가장 중요하게 생각하겠다"고 말했다.

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감정이 북받친 이나연은 결국 눈물을 흘렸다. 평소 이런 일로 잘 울지 않는 편이라는 그는 명상을 마친 뒤 "내가 진짜로 어떤 생각을 하고 있는지 마주하게 됐다"며 "나 자신을 돌보는 게 너무 힘들었던 시기에 정말 많은 위로를 받았다"고 털어놨다.

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특히 "내가 나 자신을 너무 오랫동안 혼자 내버려뒀다는 걸 알게 됐다"는 그의 말은 최근 힘들었던 심경을 짐작하게 했다.

이나연은 또 자신의 내면에 가장 힘들었던 것이 무엇인지 묻는 과정에서 "나 자신에게 좋은 사람이 되면 될 것 같다"고 답했다. 지금 가장 하고 싶은 일로는 "쉬고 싶다. 여행도 가고 싶고 바다가 보이는 곳에 가고 싶다"고 말하기도 했다.

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앞서 이나연은 지난 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 JTBC 출근 일상을 공개하던 중 "이런 말 해도 되나? 회사가 어려워서 그런가? 회사에 에어컨이 안 나온다. 너무 덥다"며 "이런 말 한다고 잘리진 않겠지?"라고 말해 논란에 휩싸였다.

당시 일부에서는 경영난을 겪고 있는 회사를 공개적으로 언급한 것이 경솔했다는 비판이 나왔다. 이후 JTBC '사건반장' 양원보 앵커가 방송에서 "에어컨 잘 나온다"고 반박하면서 논란이 더욱 커졌고, 이나연은 해당 발언이 담긴 부분을 영상에서 삭제했다.

이나연은 당시 논란에 대해 별도의 공식 사과나 해명을 내놓지는 않았다. 그런 가운데 약 한 달 만에 공개된 이번 영상에서 "다른 사람들이 나를 어떻게 보는지만 신경 썼다", "나 자신을 너무 오랫동안 혼자 내버려뒀다"며 눈물을 보인 만큼, 최근 여러 일을 겪으며 느낀 복잡한 심경이 간접적으로 드러난 것으로 보인다.

한편 이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 방송 활동을 시작했으며, 2022년 티빙 연애 리얼리티 '환승연애2'에 출연해 대중에게 이름을 알렸다. 현재 아이스하키 선수 남희두와 공개 열애 중이다.

olzllovely@sportschosun.com