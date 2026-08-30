'거미♥' 조정석, 7개월 딸 울음소리에 자동반사 "육아하면 그렇게 돼"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 조정석이 작품 촬영을 앞두고 몸과 피부, 식단 등을 관리하는 일상을 공개했다. 촬영을 앞둔 배우의 평범하면서도 특별한 하루가 공개돼 눈길을 끌었다.

30일 조정석의 유튜브 채널에는 '조정석의 브이로그 | 식단·피부·운동·백숙까지! 배우 조정석의 작품 전 관리 vlog'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상 속 조정석은 잠에서 막 깬 듯한 얼굴로 카메라 앞에 등장했다. 자연스러운 모습으로 하루를 시작한 그는 "촬영 전 배우들의 루틴은 어떨까 궁금하시지 않냐"며 "첫 촬영을 앞둔 배우 조정석의 브이로그를 담아보겠다"라고 말했다.

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가장 먼저 조정석이 챙긴 것은 식단이었다. 그는 "식단 관리를 하고 있어서 아침은 스크램블로 거의 먹고 있다"면서 오이 반 개와 스크램블을 준비해 간단하게 아침 식사를 해결했다.

촬영을 앞두고 체중과 컨디션을 관리하기 위해 식단부터 꼼꼼하게 챙기는 모습이었다. 소박한 아침 식사를 마친 조정석은 세수를 한 뒤 외출 준비에 나섰다.

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이 과정에서 예상치 못한 순간도 포착됐다. 방 안에서 소음이 들리자 조정석은 순간 소리에 집중했다. 그러더니 "우리 애기 우는 줄 알았다. 애기 울음소리만 들리면 그렇다. 육아하면 그렇다"면서 웃었다.

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작품을 준비하는 배우의 모습뿐만 아니라 아이를 걱정하는 아빠 조정석의 일상적인 면모도 엿볼 수 있는 장면이었다.

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외출 준비를 마친 조정석은 배우 정상훈을 만나 운동에 나섰다. 두 사람은 함께 약 5km를 달리며 본격적인 운동을 이어갔다. 촬영을 앞두고 꾸준히 몸을 관리하는 조정석의 모습이 시선을 사로잡았다.

운동을 마친 뒤에는 식사 시간이 찾아왔다. 약 5km를 달린 만큼 지친 기색도 잠시, 조정석은 백숙 식당으로 향했다.

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그는 "다이어트는 식단"이라며 "단백질 위주로 식사해야 한다"고 강조했다. 운동으로 에너지를 소모한 뒤 단백질을 보충하겠다는 것. 조정석은 자신만의 관리 철학을 설명한 뒤 백숙을 폭풍 흡입하며 반전 먹방을 선보여 웃음을 자아냈다.

한편 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com