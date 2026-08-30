최민식, 64세에 백발된 근황 "자연산 내 머리색, 염색약 알러지 있다"(요정재형)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최민식이 염색약 알레르기로 인해 작품을 위해 머리카락을 염색할 때마다 약을 복용한다고 고백했다.

30일 유튜브 채널 '요정재형'에는 배우 최민식이 출연해 정재형과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 정재형은 처음 만난 최민식의 헤어스타일을 유심히 살펴보며 "요즘 유행인 거 아냐"라고 물었다. 이에 최민식은 "미용실에서 해주는 대로 그냥 했다. 오늘 오랜만에 숍에서 꽃단장하고 왔다"라고 민망한 듯 웃었다.

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정재형은 최민식의 자연스러운 흰머리를 바라보며 감탄했다. 그는 "흰머리가 너무 멋있다. '흰머리를 해도 되겠구나'란 생각이 든다. 타고난 거 아니냐. 보통 염색을 많이 하는데"라고 말했다.

최민식은 자신의 흰머리에 대해 "자연산"이라고 강조했다. 그러면서 "제가 염색약 알레르기가 있다. 작품 할 때 염색해야 하면 꼭 약을 먹어야 한다. 안 그러면 얼굴이 부어서 두 배가 된다"라고 털어놨다.

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한편 최민식과 한소희가 출연하는 영화 '인턴'은 오는 9월 16일 개봉한다.