권은비, 레이저 시술받고 확 달라진 미모 "리프팅 효과, 붓기 다 빠졌다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 권은비가 컴백을 앞두고 집중 관리에 나선 가운데 피부과 시술 후 달라진 모습에 만족감을 드러냈다.

30일 유튜브 채널 '권은비권응비궈는비궈눈비'에는 '[VLOG] 컴백 일주일 전 권은비의 집중관리'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상 속 권은비는 컴백을 일주일 앞두고 본격적인 관리 모드에 돌입했다. 이날 그는 꾸밈없는 생얼로 카메라 앞에 등장해 눈길을 끌었다.

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권은비는 자신의 얼굴을 바라보며 "많이 부었다. 많이 먹고 자서 그렇다"라며 수줍게 미소 지었다. 컴백을 앞둔 만큼 평소보다 더욱 꼼꼼한 관리가 필요하다는 듯 곧바로 운동을 위해 헬스장으로 향했다.

헬스장에 도착한 권은비는 PT를 받으며 운동에 집중했다. 운동을 마치고 나온 그는 "붓기가 아까보다는 좀 빠진 것 같다"면서 관리의 중요성을 강조했다.

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그는 "관리는 꾸준히 해야 한다. 운동을 열심히 하든가 피부과를 열심히 다녀야 한다"면서도 "근데 집에서 하는 관리도 중요하다"고 덧붙였다.

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운동으로 몸을 움직인 데 이어 집에서 할 수 있는 간단한 피부 관리까지 챙기며 컴백 준비에 공을 들이는 모습이었다.

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이후 권은비는 피부과를 찾아 본격적인 관리에 나섰다. 그는 "오늘 받은 시술은 온다, 소프웨이브를 받을 거다"라고 설명한 뒤 레이저 시술을 받기 시작했다.

시술 도중에도 자신의 모습을 직접 확인하던 권은비는 소프웨이브 시술을 얼굴 한쪽에 먼저 마친 뒤 카메라를 들었다. 그리고 달라진 모습에 "확실히 효과가 있다. 리프팅 효과가 있다"라며 만족감을 드러냈다.

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이후 나머지 시술까지 모두 마친 권은비는 한층 개운해진 표정으로 피부과를 나섰다. 그는 "관리가 끝났다. 아까보다 붓기가 많이 빠졌다. 피부도 뽀송뽀송해졌다. 이 촉촉해진 피부를 유지해보겠다"라고 만족감을 내비쳤다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com