"인생 첫 샤넬백"…'바타♥' 지예은, 이혜영 통 큰 선물+축의금 100만 원 약속

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 지예은이 이혜영에게 '인생 첫 샤넬백'을 선물받은 데 이어 결혼식 축의금 100만원까지 약속받았다.

30일 공개된 이혜영의 유튜브 채널에는 지예은이 게스트로 출연해 연애와 결혼, 직장생활 등 다양한 주제에 대해 이야기를 나눴다.

이날 이혜영은 오랜만에 만난 지예은을 반갑게 맞았다. 두 사람은 약 3년 전 함께 작업하며 인연을 맺은 사이. 이혜영은 "벌써 3년이다"라며 과거와 달리 이제는 별다른 수식어 없이 이름만으로도 통하는 지예은의 성장을 흐뭇해했다.

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특히 이혜영은 지예은의 공개 연애를 거침없이 언급했다. 지예은이 요즘 특별한 고민이 없다고 하자 "왜 그런지 알아? 사랑에 빠져서 그런 거지"라고 짓궂게 말한 것. 지예은은 현재 안무가 바타와 공개열애 중이다.

이어 지예은의 남자친구를 두고 "정글에 사자 같은 남자랑 사귀는 기분은 어떠냐"고 물었고, 지예은은 "완전 아니다"라고 손사래를 쳤다. 이혜영이 "춤출 때 보니까 인간이 아니던데"라고 하자 지예은은 무대 위 모습과 실제 성격이 다르다는 반응을 보였다.

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두 사람의 사진을 살펴본 이혜영은 "귀엽다. 강아지 커플이잖아. 강아지상이라서 그렇다"며 급기야 "연애 허락한다"고 선언해 웃음을 자아냈다.

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이혜영의 '지예은 사랑'은 통 큰 선물로도 이어졌다. 이혜영은 "예은이가 너무 감사하게 나와줘서 누나가 주고 싶은 선물이 있다"며 자신의 물건들을 보여줬다. 지예은은 앞서 이혜영에게 선물받은 미우미우 제품도 여전히 가지고 다닌다며 남다른 애착을 드러냈다. 그러던 중 이혜영은 자신이 사용했던 샤넬백을 지예은에게 건넸다. 예상하지 못했던 선물에 지예은은 놀라움을 감추지 못했다.

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이혜영은 가방을 조심스럽게 다루는 지예은을 향해 "너무 그렇게 귀하게 들지 마라. 막 던져라"라며 쿨한 면모를 보였다. 이어 카페에 갔을 때도 가방을 앞에 편하게 '툭' 내려놓으면 된다며 직접 가방을 드는 방법까지 알려줬다.

이에 지예은은 "나 이 백 처음 받아본다"며 감격했다. 특히 "제 인생 첫 샤넬백이다"라고 밝히자 이혜영은 "너 인생 첫 샤넬백을 내가 해준 거야?"라며 자신 역시 기뻐했다.

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지예은은 앞서 받은 선물 역시 자신의 첫 미우미우 제품이었다며 "미우미우도 제 인생 첫 미우미우였다"고 말했다. 이어 "미친 거 아니냐. 진짜 우리 엄마한테 자랑해야겠다"며 거듭 고마움을 표했다. 이혜영 역시 "나는 기분 좋다"며 흐뭇해했다.

이혜영의 통 큰 면모는 여기서 끝나지 않았다. 이번에는 아직 날짜조차 잡히지 않은 지예은의 결혼식 축의금까지 미리 약속했다.

두 사람은 20대 직장인이 보내온 '결혼식 축의금' 고민을 함께 상담했다. 그러면서 이혜영은 지예은에게 결혼식 초대를 받는다면 얼마를 내고 싶은지를 묻는 분위기가 되자 "여기서 예은이한테 나는, 초대를 네가 해준다면 영광스럽게 난 100만원"이라고 선언했다. 예상 밖의 거액(?)에 지예은은 깜짝 놀라면서도 "감사합니다"라고 화답했다. 그러자 이혜영은 "꼭 초대해줘야 돼"라고 재차 강조했고, 지예은도 "당연하죠"라고 답했다.

이혜영은 여기서 한발 더 나아가 지예은의 미래 결혼 준비에까지 관여하겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 "웨딩드레스 이상한 것도 고르지 말고 나한테 물어보고"라고 당부해 현장을 웃음바다로 만들었다.

olzllovely@sportschosun.com