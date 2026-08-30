랄랄, 10kg 감량 부른 18일 금주 효과 "눈알 하얘지고 쇄골 생겨"

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[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 랄랄이 금주 18일 만에 달라진 일상을 공개했다. 특히 한때 77kg까지 나갔던 체중이 67kg까지 줄었다고 밝히는가 하면, 금주 이후 피로와 붓기가 줄고 안색까지 좋아졌다며 만족감을 드러냈다.

랄랄은 30일 자신의 유튜브 채널을 통해 금주 18일차를 맞은 근황을 공개했다.

이날 랄랄은 "제가 금주한 지 18일차가 됐다. 제 인생 처음"이라며 "서빈이한테 떳떳한 엄마가 되고 인생을 좀 다르게 살아보자 해서 금주를 시작했는데 벌써 18일차가 됐다"고 밝혔다.

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주변의 반응도 전했다. 랄랄은 "많은 분들이 물어봐 주시고 응원도 해주시고 저주도 해주셨다. '안 빠져', '거짓말 두 개가 살 뺄 거야, 술 끊을 거야'라고 했는데 그냥 꿋꿋이 버텨서 18일차가 됐다"고 말했다.

외적인 변화도 있었다. 랄랄은 "살도 많이 빠져 보이지 않느냐"고 물은 뒤 "대박인 게 몸무게는 그렇게 많이 안 빠졌다"고 말했다. 이어 "제가 진짜 77kg에서 지금 67kg"이라며 약 6~7개월에 걸쳐 10kg가량 감량했다고 설명했다.

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특히 랄랄은 "마운자로, 위고비 이런 걸 안 한다. 제 의지만으로 금주한 것 아니겠느냐"며 "굉장히 자부심을 느끼고 뿌듯하다"고 강조했다.

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금주 후 가장 먼저 느낀 변화로는 눈과 컨디션을 꼽았다. 랄랄은 "첫 번째로 눈알이 하얘졌다. 제가 눈이 맨날 충혈돼 있고 누리끼리하고 흐리멍덩했다"며 "아침에 매일 7시에 일어나는데 훨씬 덜 피곤하고 평소보다 개운하다. 뇌도 엄청 맑아졌다"고 말했다.

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붓기에도 변화가 생겼다고 했다. 랄랄은 자신의 쇄골을 가리키며 "붓기가 많이 없다. 쇄골 생긴 것 보이냐. 원래는 없었다"며 "쇄골이 드러나고 어깨 라인도 달라졌다"고 만족스러워했다.

안색 역시 달라졌다는 게 랄랄의 설명이다. 그는 "엄청 안색이 좋다는 말을 많이 들었다"며 주변에서 "얼굴이 왜 이렇게 환해졌어?", "안색이 좋다"는 말을 듣는다고 전했다. 이어 "다크서클이 옅어진 건지 잘 모르겠는데 혈색이 다르다고 한다"고 덧붙였다.

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금주가 가져온 변화는 외모뿐만이 아니었다. 랄랄은 "시간과 돈이 겁나 절약된다"며 "저녁에 시간 가는 줄 모르고 술을 먹었던 시간에 넷플릭스를 보거나 취미를 찾거나 내일 할 일을 정리한다. 그냥 인스타를 하더라도 시간이 많아졌다"고 말했다.

무엇보다 랄랄은 금주를 이어가는 과정 자체에서 큰 성취감을 얻었다고 털어놨다. 그는 "금주 1일차, 2일차, 3일차 할 때도 내가 인생을 성공한 것 같고 내 자신을 이긴 것 같았다"며 "책도 읽고 뭔가 자기계발을 하는 것 같아 괜히 기분이 좋았다"고 했다.

딸을 대하는 자신의 모습도 돌아봤다. 랄랄은 "예전에는 완벽한 엄마가 되고 싶어도 그게 안 되니까 스트레스를 받는다는 핑계로 맨날 술을 먹었다"며 "피곤하니까 친구들에게 친절하거나 다정하게 못 대하는 것 같고, 서빈이한테도 마음껏 못 놀아주는 것 같았다"고 고백했다.

이어 "오히려 건강해지니까 조금씩 그게 가능해지더라"며 "'친절함은 체력이다', '다정함은 체력이다'라는 말을 어디서 봤는데 정말 맞는 것 같다"고 공감했다.

금주를 가장 반기는 사람 중 한 명은 어머니라고. 랄랄은 "특히 저희 엄마가 너무 좋아한다. 카톡이 온다"며 어머니가 "유라야, '세상에 이런 일이'에 제보해야 된다"고 할 정도라고 밝혀 웃음을 안겼다.

랄랄은 과거 자신의 "취미와 특기가 술"이었다고 표현하면서 음주를 스스로 조절하기 어려웠던 점도 솔직하게 털어놨다.

그는 "술 자체가 나쁜 건 아니고 좋은 사람들과 맥주 한 잔씩 먹으면 너무 좋지 않나. 저도 그렇게 하고 싶다"면서도 "저는 그게 조절이 안 됐다. '역시 한 잔이 최고다'가 아니라 '이제 시작이다. 한 캔 더 주문이요'가 돼서 끝이 없었다"고 회상했다.

때문에 당장 금주 종료 시점을 정하기보다는 스스로 음주량을 통제할 수 있을 때까지 이어가겠다는 계획이다. 랄랄은 "그렇게 절제를 할 수 있을 때까지 금주를 하고 싶다"며 "컨트롤할 수 있을 때까지 좀 금주를 해볼 생각"이라고 밝혔다.

체중 감량 역시 단기간에 몰아붙이지 않겠다고 했다. 그는 "살이 쭉쭉 몇십 kg씩 빠지는 건 아니다. 러닝도 가끔 하고 그냥 건강을 위해서 한다고 생각하니까 느리지만 꾸준하게 빠지더라"고 설명했다.

끝으로 랄랄은 아직 금주 한 달을 채우지는 못했다면서도 "두 달째까지 성공한다면 어떤 게 달라졌는지 여러분께도 알려드리고 싶다"며 "정신과 몸이 건강한 하루하루를 같이 보냈으면 좋겠다. 우리 스스로 나한테 지지 말자"고 응원을 당부했다.

한편 랄랄은 2024년 2월 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼 및 임신 소식을 동시에 발표했으며, 같은 해 7월 딸 서빈 양을 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com