서장훈도 울컥…'김지민♥' 김준호, 배아 이식 후 임신 성공에 '폭풍 오열'

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 김준호, 김지민 부부의 임신소식에 서장훈도 울컥했다.

30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 결혼 후 그토록 바라던 2세 소식을 접하고 예비 아빠가 된 김준호의 이야기가 그려졌다.

이날 앞서 2세를 위해 시험관 시술을 진행한다고 밝혀 많은 응원을 받았던 김준호, 김지민 부부의 첫 배아 이식 과정부터 임신 여부를 확인하던 순간까지 공개됐다.

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주치의에게 임신 성공 소식을 들은 김준호는 참아왔던 눈물을 흘렸다. 카메라를 향해 "자꾸 하지 마 나도 눈물 나니까"라며 참고 참던 김준호는 결국 눈물이 떨어졌다.

그러면서도 김지민에게 "고마워. 고생했어"라는 말을 전해 감동을 전했다. 이 모습을 지켜보던 서장훈 역시 "나이부터 상황까지 본인과 여러모로 비슷한 게 많다"며 깊이 공감해 울컥하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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그런가 하면, 김지민이 김준호에게 임신 사실을 알리는 '임밍아웃' 순간도 처음 공개됐다. '재산세 납부 독촉장'이라는 뜻밖의 서프라이즈를 마주한 김준호는 기쁨보다 사색이 된 반응을 보였고, 김지민은 "독촉 고지서를 받고 불안해 하는 눈빛을 잊을 수가 없어"라며 웃었다. 김준호는 "너무 당황하면 눈물도 안나"라며 다급히 변명해 웃음을 더했다.

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한편 지난해 7월 결혼한 김준호, 김지민은 지난달 30일 임신 소식을 직접 전해 많은 축하를 받았다. 두 사람의 2세 성별은 아들로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com