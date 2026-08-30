최현욱, 아침부터 눈 풀리고 혀 꼬인 '만취 라방'.."아무도 날 못말려"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최현욱이 아침부터 취기가 오른 상태로 라이브 방송을 진행해 구설에 올랐다.

최현욱은 30일 자신의 SNS를 통해 팬들과 라이브 방송으로 소통했다.

이날 최현욱은 다소 흐트러진 머리와 풀린 듯한 눈빛으로 카메라 앞에 등장했다. 취기가 오른 모습으로 방송을 진행하던 그는 해외 팬들의 댓글이 이어지자 "외국인들이 많은 거 같은데 번역 알아서 되겠지만 대한민국 사람한테 잘해야 된다"고 말했다.

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이어 자신의 외모를 두고 "지금 너무 못생기지 않았나. 돼지라서 그렇다"고 말하는가 하면, 취중 방송을 우려하는 팬들의 반응에도 "한국인은 이 시간에 잘 거다. 그래서 말릴 사람 없다"며 방송을 이어갔다.

예상치 못한 시간대에 취기가 오른 모습으로 팬들과 소통하는 모습이 공개되면서 그의 언행을 두고 온라인상에서 다양한 반응이 이어지고 있다.

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최현욱의 언행이 도마 위에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. 과거에도 몇 차례 구설에 휘말리며 논란을 빚은 바 있다.

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앞서 최현욱은 2023년 10월 서울 압구정 로데오거리에서 담배를 피운 뒤 담배꽁초를 무단으로 투기한 사실이 알려졌다. 당시 그는 과태료를 납부하고 자필 사과문을 공개하며 사과했다.

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이후에는 SNS에 소품 구매를 인증하는 사진을 올렸다가 전라 상태의 신체가 그대로 노출되는 해프닝이 벌어지기도 했다.

지난해에는 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기에서 시구자로 나서 어린이 시타자를 향해 강한 공을 던져 논란이 일었다. 야구선수 출신이라는 이력이 있는 만큼 그의 시구가 더욱 주목받았지만, 어린이를 향한 투구를 두고 갑론을박이 벌어졌다. 결국 그는 팬 플랫폼을 통해 "어린 친구가 서 있었으면 가까이서 천천히 던졌어야 했는데 떨리는 마음에 그 생각을 하지 못했다. 정말 죄송하다"고 사과했다.

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한편 2002년생인 최현욱은 배우가 되기 전 고등학교 1학년까지 야구선수로 활동했으며, 중학교 3학년 시절에는 수원북중학교 야구부 포수로 대통령기 전국중학야구대회 우승 멤버였다.

이후 2019년 웹드라마 '리얼:타임:러브'로 데뷔해 '라켓소년단', '스물다섯 스물하나', '약한영웅', 'D.P. 시즌2' 등에 출연하며 이름을 알렸다.