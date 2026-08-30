75세 고두심, 이혼 29년 만에 재혼 가능성 열었나…"앞으로 혼자 안 살 거야"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고두심(75)이 후배 임원희와 김광규에게 결혼을 재촉한 가운데, 자신의 연애와 재혼 가능성을 열어둔 듯한 발언으로 눈길을 끌었다.

30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 연예계 대표 '짠한 후배'로 꼽히는 임원희와 김광규를 만난 '국민 배우' 고두심의 모습이 공개됐다.

평소 임원희와 김광규를 '밥 사주고 싶은 짠한 후배'로 꼽아왔던 고두심은 두 사람과 꼭 한번 만나고 싶었다는 뜻을 전했다. 혼자 살아가는 이들의 마음을 누구보다 잘 안다는 고두심은 직접 준비한 제주도 음식으로 정성스러운 한 상을 차려 후배들을 챙겼다.

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그러나 따뜻한 밥상과 달리 고두심의 조언은 거침없었다. 임원희의 집에 들어서자마자 "아휴, 이 싱글들"이라며 애정 어린 잔소리를 시작한 고두심은 "요즘 어떻게 지내? 빨리 장가들 가!"라고 두 사람을 재촉했다.

이혼 29년 차인 고두심은 "내가 혼자의 아픔을 알지"라며 두 사람의 처지에 공감하면서도 "세상에 나와서 남자들이 장가 안 가는 게 어디 있냐"고 말해 웃음을 안겼다.

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그러자 임원희와 김광규는 역으로 고두심에게 이상형을 물었다. 고두심은 "나이 많은 내가"라며 쑥스러워하면서도 "남자답고 유머러스한 사람이 좋다"고 솔직하게 밝혔다.

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이어 "다 짝이 있다. 내 걱정하지 말고 자기들 걱정이나 해"라고 받아친 고두심은 의미심장한 말도 덧붙였다.

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고두심은 "그런데 난 혼자 안 살 거야. 앞으로도. 걱정하지 마"라고 강조해 두 사람을 놀라게 했다. 오랜 싱글 생활을 이어온 고두심이 앞으로의 삶에 대해 새로운 가능성을 열어둔 듯한 발언을 내놓으면서 눈길을 끌었다.

한편 고두심은 1976년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으며, 결혼 22년 만인 1998년 이혼한 것으로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com