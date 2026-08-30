15기 정숙, 바람핀 ♥남편 용서하더니..전여친들에 짧은 사과 "유감"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 15기 정숙이 남편의 '양다리 논란'과 관련해 전 연인들에게 사과의 뜻을 전했다.

30일 유튜브 채널 '루씨인사이트'에는 '파혼 후 다시 결혼까지 못다한 이야기 전부'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

앞서 15기 정숙은 남편의 '양다리 논란'을 인정하면서도 부모님의 반대에도 불구하고 결혼을 강행했다고 밝힌 바 있다. 이후 다시 카메라 앞에 선 정숙은 자신이 남편과 재회하게 된 과정과 당시의 심경을 가감 없이 털어놨다.

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정숙은 "많은 분들이 관심을 많이 가져주셨는데 '왜 다시 만났냐'라는 질문이 첫 번째 많은 질문이었다"면서 당시 상황을 회상했다.

그는 "제가 진짜 X랄을 많이 했다. 대학생들이 길에서 멱살 잡고 싸우지 않냐. 거의 그 정도였다. 원초적으로 좋아하고 화가 났다. 멱살 잡고 핸드폰도 부셔봤다. 진짜 저도 이런 짓 처음 해봤다"라고 털어놨다.

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이어 "인간이 한없이 추락하는 느낌을 받았다. 근데도 왜 다시 만났냐면 이 친구는 제가 좋다더라. 솔직히 저라면 도망갔을 것 같다"며 "진짜 말이 한 달이지 지옥처럼 보냈다. 새벽에도 전화해서 '이 새X야 뛰어와'라고 하면, 저희 집 와서 막 빌었다"고 당시 상황을 회상했다.

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그러면서 "저도 못됐다. 근데 저도 그때는 제정신이 아니었고 너무 힘들었다"며 "그러다 조금씩 안정화되면서 '내가 왜 이렇게까지 하고 있지?'라는 생각을 하면서 내가 좋아하는 마음과 미운 마음이 아직 남아 있구나 항상 생각했다"고 전했다.

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정숙은 결국 다시 한번 남편을 만나보기로 결심했다.

그는 "다시 재회할 때는 '그래 내가 정 떨어질 때까지 만나보자'라고 생각했다. 왜냐하면 내가 너무 괴로웠다. 너무 좋아하니까 어디까지 가나라는 마음으로 만났다"면서 "이 친구도 제게 잘해서 점점 화가 누그러졌다"고 말했다.

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주변의 시선보다 자신의 마음을 따르기로 한 이유도 밝혔다.

정숙은 "주변의 시선이 무서워서 내가 이 사람을 안 만났다. 근데 내가 할머니가 되면 그냥 그때까지 늙어 죽는 거다. 그때 한 번쯤은 후회할 것 같았다"며 "사람들이 뭐라고 욕을 하든 내가 좋아하니까 내 마음대로 만나볼 걸이라는 후회를 하고 싶지 않았다"고 털어놨다.

자신을 향한 비판적인 여론에 대해서도 솔직한 심정을 전했다. 그는 "'쓰레기 잘 주워가서 끼리끼리 만난다', '나쁜 놈 용서한 X신'이라고 욕하지만 저도 X신이 맞다. 걔도 X신, 저도 X신. 누구든 어느 순간에선 조금씩 X신"이라고 이야기했다.

특히 정숙은 남편의 '양다리 논란'으로 인해 피해를 입은 전 여자친구들을 직접 언급하며 사과의 뜻을 전했다.

그는 "유감스럽고 민망한 상황인 건 맞다. 그분들은 당연히 피해자"라며 "제 남편이 전적으로 잘못한 게 확실하다"라고 인정했다.

이어 "제가 이렇게 영상 올리는 것도 기분 나쁘실 수 있다. 제가 뭐라 하든 그분들이 기분 나쁘시면 나쁘신 게 맞다. 그렇기 때문에 저도 공개적으로 유감스럽다는 말을 하고 싶다. 마음을 충분히 이해한다"라고 전했다.

앞서 15기 정숙은 올해 초 결혼을 앞두고 남편 환승 논란에 휘말린 바 있다. 지난해 자신을 정숙 남편의 전 여자친구라고 밝힌 A씨는 정숙이 개설한 오픈채팅방에 글을 남기며 남편 B씨의 양다리 의혹을 제기했다.

A씨는 "(남편 B씨가) 나랑 사귀는 동안 몰래 소개팅하고, 환승에 결국 결혼까지 한다. 바람 주제에 공개 연애에 라이브 방송까지 출연하다니 뻔뻔하다"고 주장했다.

당시 논란에 별다른 입장을 밝히지 않았던 정숙은 지난 5월 B씨와 성당에서 결혼식을 올리고 부부가 됐다. 이후 최근 유튜브 채널을 통해 직접 입을 열어 논란이 불거졌던 당시의 상황과 결혼을 결심하기까지의 복잡했던 심경을 털어놓았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com