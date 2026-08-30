'기러기 父' 권상우, 11살 딸 손편지에 감동 "가족 위해 해주시는 모든 것에 감사해요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 권상우가 미국에서 가족들과 함께 50번째 생일을 맞으며 특별한 하루를 보냈다.

30일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '처음으로 미국에서 생일 맞은 권상우를 위한 손태영표 풀코스 (생일상, 럭셔리 리조트)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손태영은 남편 권상우의 50번째 생일을 맞아 아침부터 분주하게 움직였다. 미역국을 비롯해 두부조림, 갈비찜 등 정성스럽게 준비한 음식으로 생일상을 차렸다.

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푸짐하게 차려진 생일상을 본 권상우는 감탄사를 내뱉으며 식탁에 앉았다. 가장 먼저 미역국을 맛본 그는 "맛있다"며 만족감을 드러냈다. 손태영이 간이 맞는지 묻자 "딱 맞다"고 답하며 아내의 정성에 화답했다.

그런데 손태영에게는 또 다른 계획이 있었다. 그는 "생일 파티는 이따가 오후에 진행하도록 하겠다. 왜냐하면 밥솥이 필요하기 때문에 이제 밥을 다 먹고 나서 그 밥솥을 또 활용하도록 하겠다"며 생일 파티를 예고했다.

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알고 보니 밥솥의 두 번째 용도는 케이크였다. 손태영은 직접 밥솥을 활용해 남편의 생일 케이크를 만들기로 했다.

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평소 베이킹을 즐기는 사람이 아닌 손태영에게는 쉽지 않은 도전이었다. 그는 "아이들에게도 케이크를 만들어준 적이 없다"면서 권상우가 먹고 싶다고 했던 달걀 케이크 만들기에 나섰다.

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서툴지만 정성스럽게 재료를 준비한 손태영은 밥솥을 이용해 약 40분 만에 먹음직스러운 케이크를 완성했다. 여기에 딸 리호 양도 힘을 보탰다. 리호 양은 젤리를 이용해 케이크를 직접 장식하며 아빠의 특별한 생일 케이크를 완성했다.

화려한 장식이나 고가의 케이크는 아니었지만, 아내와 딸이 직접 만들었다는 점에서 더욱 의미가 깊었다.

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이후 생일 왕관을 쓴 권상우가 등장했고, 손태영과 두 자녀는 한자리에 모여 생일 축하 노래를 불렀다. 가족들의 축하를 받은 권상우는 뭉클한 표정을 지으며 행복한 미소를 지었다.

파티에 앞서 권상우는 아이들이 준비할 선물에 대한 기대감을 드러내며 농담을 건네기도 했다. 그는 "아이들이 생일 편지는 써주겠지. 리호에게는 롤렉스를 준비하라고 했고, 룩희에게는 페라리를 준비하라고 했다. 둘 다 헛웃음을 짓고 나가더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

하지만 실제로 권상우가 받은 선물은 롤렉스나 페라리보다 훨씬 값진 것이었다. 11세 딸 리호 양은 "생일 축하해요, 아빠"라는 애교 섞인 인사와 함께 직접 쓴 손편지를 건넸다.

편지에는 "항상 우리 가족을 위해 해주시는 모든 것에 정말 감사해요. 사랑해요"라는 진심 어린 마음이 담겼다. 딸의 마음을 확인한 권상우는 흐뭇한 미소를 지으며 행복한 표정을 감추지 못했다.

부녀 사이의 장난스러운 스킨십도 웃음을 안겼다. 권상우는 리호 양에게 "뽀뽀 한 번 해줘야지"라며 볼을 내밀었다. 리호 양이 다가와 볼에 입을 맞추려는 순간 권상우는 장난스럽게 고개를 돌려 입술 뽀뽀를 받았다. 권상우와 딸의 다정하면서도 유쾌한 모습이 훈훈함을 더했다.

고등학교 3학년인 아들 룩희 군도 아빠를 위한 선물을 준비했다. 평소 커피를 자주 마시는 권상우를 위해 텀블러를 골라 선물한 것.

권상우는 자막을 통해 "페라리보다 좋다"며 아들의 선물에 대한 진심을 표현했다. 가격이나 크기보다 자신을 생각하며 고른 마음에 더욱 감동한 모습이었다.

손태영 역시 남편을 위한 선물을 준비했다. 권상우에게 잘 어울리는 검은색 재킷을 건넸고, 직접 옷을 입어본 권상우는 만족스러운 표정을 지었다.

권상우는 "이건 나중에 룩희에게 물려줘도 될 것 같다. 좋은 것"이라고 고마움을 표현했다. 손태영 역시 "나중에 룩희에게 물려줘도 된다"며 의미를 더했다.

50번째 생일을 맞은 권상우의 하루는 가족들의 정성으로 채워졌다. 손태영이 직접 차린 생일상과 밥솥으로 만든 케이크, 딸의 손편지와 아들의 선물까지 화려함보다는 가족의 마음이 돋보이는 생일이었다.

한편, 배우 권상우와 손태영은 지난 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

손태영은 현재 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 하고있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com