김지민, 한다감 男편 속옷 냄새 맡은 역대급 '임신 비화'…"진짜 입던 건가 싶어서"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 김지민이 임신을 준비하던 당시 간절한 마음에 벌였던 뜻밖의 행동을 털어놔 김준호를 당황하게 했다.

30일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 시험관 시술 끝에 임신에 성공한 김준호·김지민 부부의 이야기가 공개됐다.

이날 두 사람은 배우 한다감에게 전화를 걸어 특별한 감사 인사를 전했다.

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최근 47세의 나이에 자연임신 소식을 전해 많은 축하를 받은 바은 한다감은 앞서 시험관 시술을 준비하고 있던 두 사람에게 좋은 기운을 나눠주겠다며 자신의 남편이 입었던 속옷을 건낸 바 있다.

당시에는 웃음을 안겼던 선물이었지만 이후 김지민이 실제 임신에 성공하면서 세 사람에게 더욱 특별한 의미를 갖게 됐다.

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김준호는 한다감과의 통화에서 선물 받은 속옷을 실제로 착용했다고 밝히며 고마움을 표했다. 그러면서도 "이거 중고 플랫폼에 올려도 되냐"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다. 여기에 김준호는 "김종민 주면 되겠다"며 2세를 준비 중인 김종민을 다음 주자로 언급하기도 했다.

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하지만 한다감과의 통화가 끝난 뒤 더 강력한 이야기가 나왔다. 김지민은 처음 속옷을 받았을 당시 정말 한다감의 남편이 입었던 것인지 궁금했다고 고백했다. 김지민은 새 제품인지 실제 착용했던 속옷인지 확인하고 싶은 마음에 직접 냄새까지 맡아봤다고 털어놨다.

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예상하지 못한 고백에 김준호는 "너는 남의 남편 속옷 냄새를 왜 맡냐"며 황당한 반응을 보였다. 뒤늦게 자신의 행동을 되짚어본 김지민 역시 "내가 왜 그랬지"라며 머쓱해해 웃음을 더했다.

한편 지난해 7월 결혼한 김준호, 김지민은 지난달 30일 임신 소식을 직접 전해 많은 축하를 받았다. 두 사람의 2세 성별은 아들로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com