블핑 지수, 혜리·정호연과 걸스토크 주제는? "주로 고민상담, 걱정이 너무 많다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 블랙핑크 지수가 배우 정호연, 이혜리와 함께 여행을 다녀온 근황을 공개하며 남다른 우정을 드러냈다.

30일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '지수와 짤터뷰로 돌아보는 데뷔 10년! 블랙핑크 콘서트에서 정적이 흐른 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지수는 최근 친구들과 함께 여행을 다녀온 이야기를 꺼내며 정호연, 이혜리와의 특별한 인연을 소개했다.

Advertisement

지수는 "얼마 전에 친구들이랑 여행을 다녀왔다. 필라테스에서 처음 만난 친구들"이라며 두 사람과의 인연을 밝혔다.

이어 "저희가 맨날 여행 가자고 하다가 이번에 시간이 맞아서 2박 3일로 다녀왔다"면서 전북 무주로 함께 여행을 떠났다고 전했다.

Advertisement

평소에도 틈틈이 여행을 가자는 이야기를 나눴지만 각자의 바쁜 일정으로 쉽게 시간을 맞추지 못했던 세 사람. 그러다 이번에 마침내 일정을 맞추면서 실제 여행까지 떠나게 된 것.

Advertisement

지수는 "처음 가본 동네라 그런지 새롭고 재밌었다"라고 여행 소감을 전하며 만족감을 드러냈다.

Advertisement

여행 중 세 사람이 주로 어떤 이야기를 나누는지도 공개했다. 지수는 "보통 애들이 걱정 인형처럼 걱정이 많아서 걱정을 듣는다"라며 친구들의 고민을 들어주는 편이라고 설명했다.

이어 "또 먹을 거 얘기도 많이 하고 정보 공유와 고민, 상담이 주로 오가는 것 같다"라고 덧붙였다.

Advertisement

각자의 활동 영역은 다르지만, 함께 있을 때만큼은 연예인이 아닌 평범한 친구로 돌아가 서로의 고민을 털어놓고 이야기를 나누는 모습. 맛있는 음식부터 일상적인 정보, 개인적인 고민까지 공유하며 돈독한 우정을 이어가고 있다는 점이 눈길을 끈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com