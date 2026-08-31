[SC인터뷰] "2년 공백기? 걱정됐지만"…박소담, '경주기행'으로 되찾은 힐링의 시간(종합)

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담(35)이 영화 '경주기행'을 만나 뜻깊은 힐링의 시간을 보냈다.

8월 26일 개봉한 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 박소담은 완벽한 알리바이를 위해 가족을 진두지휘하는 전략가 둘째 영주를 연기했다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

박소담은 영화 '기생충'에 이어 '경주기행'에서 이정은과 다시 한번 호흡을 맞췄다. 최근 스포츠조선과 만난 박소담은 "언니가 너무 많은 분들의 엄마 역을 맡으시더라. (한)지민 선배와 벌써 세네 번째 호흡을 맞추셔서, 정은 언니한테 '난 대체 엄마로 언제 만날 수 있어?'라고 물어봤다. 그랬더니 언니가 늘 간절히 원하면 이루어진다고 기다려보자고 하셨는데, 진짜 엄마로 만나서 좋았다"고 소회를 밝혔다.

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이정은은 박소담이 갑상선암으로 투병하던 당시에도 각별한 애정을 보이며 든든히 곁을 지켰다. 박소담은 "언니는 역시 저를 잘 알고 있었다. 배우로서도 그렇고 인간으로서도 존경하고 사랑하는 사람"이라며 "제가 고민이 있을 때 사소한 거라도, 언니에게 전화를 자주 하고 많이 털어놨다. 한 번은 밤에 강아지 두 마리를 싣고 집으로 달려와줬다"고 고마움을 전했다. 그러면서 "언니 부모님께서 머무르고 계신 제주도 집에서도 시간을 보냈다. 어머님, 아버님도 너무 유쾌하시고 저에게 늘 힐링을 주셨다"며 "서울에서는 언니가 밥을 해줘서 마음이 따뜻해졌다. 늘 저에게 힘이 되어줬다"고 덧붙였다

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

극 중 자매로 호흡을 맞춘 공효진과 이연을 향한 고마운 마음도 잊지 않았다. 박소담은 "정은 언니를 비롯해 효진 언니와 (이)연이는 저만의 고민상담소이자, 대피소였다. 아프고 힘든 이야기는 가족들한테 하기 힘들지 않나. 그때 '경주기행' 가족들을 만나 배우로서 쉼을 갖는 게 맞을지 솔직한 마음을 털어놨다. 그때 언니들이 '쉬어야지, 너 벌써 40개 작품 찍었는데 쉬어도 돼'라고 안심시켜 줬다. 연이도 굉장히 든든했다. '박소담 씨 인생 길어요'라고 말해주는데 심각하게 가져온 고민을 다 잊게 만들었다. 참 좋은 사람들을 잘 만났다"고 전했다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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박소담은 '경주기행'을 통해 한국예술종합학교 동문인 변요한과도 연기 호흡을 맞췄다. 특히 변요한은 언론 시사회 당시 박소담을 향해 "학교 다닐 때부터 야무지게 연기를 잘해서 얼마나 성장했을지 궁금했다"고 칭찬하기도 했다.

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이를 들은 박소담은 "오빠가 뒤늦게 합류하게 됐다는 소식을 들었는데, 너무 기대되더라. 그동안 보지 못했던 '배우 변요한'의 모습을 볼 수 있겠다는 생각이 들었다. 워낙 학교 다닐 때부터 연기에 대한 열정이 넘쳤던 오빠여서 함께 연기하면 재밌을 것 같았다. 오빠는 정말 훌륭한 배우"라고 극찬했다.

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이어 변요한이 노개런티로 작품에 참여한 사실도 뒤늦게 알려지면서 화제를 모았다. 박소담은 "오빠가 전혀 티를 안내더라. 저희도 기사를 보고 알았다"며 "이야기를 안 하길래 속으로 '아 그랬구나~'하고 되묻지는 않았다. 제작사 대표님과의 연도 있었던 것 같은데, 정말 멋있다는 생각이 들었다"고 감탄했다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

박소담은 2023년 개봉한 '유령' 이후 3년 만에 '경주기행'으로 스크린에 복귀했다. 그는 "제가 암 수술하고 나서 영화 '유령' 인터뷰에서 '저 이제 괜찮아요'라고 말씀드렸는데, 지금 보니 사실은 괜찮지가 않았다. 드라마 '이재, 곧 죽습니다'를 촬영하고 나서도 제 삶을 다시 돌아봤다. 촬영 후 힘든 시간을 보내고 있었는데, 그 해 겨울에 정말 하고 싶었던 작품이 들어왔다. 근데 장르가 한 겨울에 찍는 야외 액션이었다. 너무나 참여하고 싶었는데, 폐 끼칠 것 같아서 못 할 것 같다고 말씀드렸다. 결국엔 못 하게 됐고, 겨울에 쉬고 나서 다음 해 봄에 '경주기행'을 만났다. 아마 그 작품을 찍었으면, '경주기행'에 에너지를 마음껏 쏟지 못했을 것"이라고 전했다.

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투병 이후 달라진 자신의 삶과 마음가짐에 대해서도 털어놨다. 박소담은 "데뷔 후 2년 동안 쉰 게 처음이었다. 2년 전 '경주기행'을 촬영하고 영주로 관객 분들에게 인사를 드리게 됐다. 물론 2년 동안 쉬어 본 적이 없다 보니, 약간의 우울감과 걱정은 있었다. 그래도 시간이 빨리 흘러갔고, 제 주변 가까운 지인 분들에게 위로를 받았다. 이제는 더 건강해진 상태이고, 무언가를 받아들일 준비가 됐다. 요즘 저는 너무 기분이 좋다. 매일 아침 '오늘은 얼마나 재밌을까' 하면서 일어난다"고 웃으며 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com