김정화, 제일 잘나갈 때 연예계서 돌연 사라진 이유…"죽을 것 같았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김정화가 전성기 시절 돌연 연예계 활동을 내려놓았던 이유를 털어놨다.

30일 김정화의 유튜브 채널에는 남편 유은성과 함께 출연해 인생과 신앙, 부부생활 등에 대한 이야기를 나누는 '내가 모든 걸 포기하고 갑자기 사라진 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김정화는 20대 시절을 돌아보며 겉으로는 화려한 연예계 생활을 하고 있었지만 내면적으로는 힘든 시간을 보내고 있었다고 고백했다.

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김정화는 "모태신앙이지만 연예계 생활을 하면서 혼란스러웠던 시기들이 있었다"며 당시의 시간을 떠올렸다. 그는 "물론 제가 엄청 나쁜 짓을 하진 않았지만 하나님이 보시기에 기쁘지 않으셨겠구나 하는 시간들이 있었다"고 말했다.

특히 김정화는 연예계 활동이 가장 활발했던 시기에 모든 것을 내려놓게 된 결정적인 이유도 밝혔다. 김정화는 "좀 아팠었다. 아플 때 성경 공부를 해봐야겠다고 생각했다"며 "그때 '내가 이렇게 하다가는 정말 안 좋은 생각을 할 수도 있겠구나'라는 시기가 오면서 모든 활동을 다 접었다"고 털어놨다.

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더욱 놀라운 것은 당시가 김정화의 연예계 전성기였다는 점이다. 그는 "그때가 제일 잘 나갈 때였다. 활동을 진짜 많이 했던 시기"라며 "그걸 내려놓는 게 사실 쉽지는 않았다"고 회상했다.

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소속사 역시 김정화의 활동 중단을 만류했다고 한다. 그러나 김정화는 "회사에서도 엄청 얘기를 했었는데 '아니다. 이건 내가 죽을 것 같으니까 안 될 것 같다'고 했다"며 결국 활동을 멈추는 선택을 했다고 밝혔다.

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이후 김정화는 성경 공부를 시작했다. 그는 "성경책을 그때 처음 제대로 읽었다"며 "성경 안에 있는 이야기들이 너무 신비롭고 재미있고 감사하게 믿어졌다. 그게 그때 처음으로 믿어졌던 것 같다"고 설명했다.

이어 "모든 신앙인들이 이야기하는 '세상이 달라 보인다'는 걸 제가 그때 경험했다. 20대 중반이었다"며 "성경 공부를 하면서 제 삶이 살아나기 시작했다"고 말했다.

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무엇보다 김정화는 당시 자신의 모습에 대해 "그전에는 모든 사람들이 보기에 화려하고 너무 보기 좋고 제일 잘나가는 것 같았지만, 나는 죽어 있었고 죽어가고 있었다"고 표현했다.

그러면서 "다른 사람들이 보기에는 '김정화 이제 없어졌네', '갑자기 사라졌네' 했지만 저는 살아나는 경험을 그때 하게 된 것"이라고 털어놨다.

김정화는 이후 아프리카 봉사활동을 통해 만난 에이즈 감염 아동 아그네스와 특별한 인연을 맺게 됐다고도 밝혔다. 당시 우울한 시간을 보내고 있었다는 김정화는 아프리카에서의 경험을 통해 자신이 당연하게 여겼던 일상을 다시 바라보게 됐다고 했다.

그는 "대한민국에서 태어나 먹고살 수 있는 집에서 태어났고, 공부할 수 있었고, 우연히 데뷔했는데 잘됐다. 그전까지는 그게 당연하다고 생각했다"며 "아프리카에 다녀오니 단 하나도 당연한 게 없었다"고 회상했다.

이어 과거에는 "'나는 왜 저 사람보다 못 나가야 돼?', '왜 저 사람처럼 광고를 못 찍어?', '난 왜 드라마 주인공을 못 해?' 같은 것들이 쌓여 있었다"고 솔직하게 고백했다.

그러나 아프리카에 다녀온 뒤에는 생각이 완전히 달라졌다. 김정화는 "'나 조연만 해도 너무 감사한데', '내가 연기할 수 있는 곳만 있어도 너무 감사한데'라는 생각이 들었다"며 "모든 게 감사로 바뀌면서 우울증에서 조금 벗어날 수 있는 계기가 됐던 것 같다"고 밝혔다.

한편 김정화는 2000년대 초반 드라마와 영화, 광고 등을 오가며 활발하게 활동하며 청춘스타로 큰 사랑을 받았다. 이후 2013년 CCM 가수 겸 작곡가 유은성과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com