"5년 내내 재발 불안했다"…'폐암 수술' 이혜영·'갑상선암' 지예은, 암 투병 공감

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이혜영과 지예은이 암 수술 후 생긴 건강염려증에 깊이 공감하며 자신들의 경험을 털어놨다.

30일 공개된 이혜영의 유튜브 채널에는 지예은이 게스트로 출연해 연애와 결혼, 직장생활 등 다양한 주제에 대해 고민을 받아 이야기를 나눴다.

이날 암 수술을 경험한 한 시청자의 고민이 소개됐다. 30대라고 밝힌 사연자는 얼마 전 갑상선암을 진단받고 수술 후 휴식 중이라고 밝혔다. 10년 전 자궁 수술까지 받은 경험이 있어 평소에도 건강에 예민했지만 암 진단 이후에는 건강염려증까지 생긴 것 같다고 토로했다.

Advertisement

사연자는 "암이라는 단어만 들어도 덜덜 떨리고 운동, 식단이 강박이 되어버렸다"며 잘 지내다가도 문득 '혹시'라는 불안감이 밀려온다고 고백했다. 그러면서 이혜영과 지예은에게 "이런 불안을 언니들은 어떤 마음으로 버텨오셨는지 궁금하다"고 조언을 구했다.

이를 들은 지예은은 자신의 경험을 떠올렸다. 지예은은 "저도 건강염려증이 생겼었다"며 "뭐만 하면 '나 뭐 안 좋은 거 아니야?', '나 어디 안 좋은 거 아니야?' 이랬다"고 털어놨다.

Advertisement

암 수술 이후 건강을 되찾아야 한다는 생각에 먹는 음식부터 달라졌다고. 지예은은 "진짜 나 건강해져야지 하고 그 시기에 건강한 것만 먹으려고 했다"며 좋아하던 젤리와 초콜릿까지 모두 끊었다고 말했다.

Advertisement

하지만 시간이 지나면서 조금씩 일상을 되찾았다. 지예은은 "결국 다시 먹는 거다"라며 웃었고, 불안 때문에 삶 자체를 지나치게 제한하기보다는 검진을 통해 건강 상태를 확인하는 것이 자신에게는 도움이 됐다는 취지로 이야기했다.

Advertisement

최근 검진에서도 괜찮다는 이야기를 들었다는 지예은은 "그날 바로 엽떡 먹고 막 그랬다"고 말해 웃음을 안겼다.

폐암 수술을 경험한 이혜영 역시 사연자의 불안을 누구보다 깊이 이해했다. 이혜영은 자신의 경우 음식에 문제가 있었던 것은 아닌지 고민한 적도 있었다고 털어놨다. 유튜브 등을 통해 건강식이나 유기농 식단을 찾아보기도 했지만 결국 자신에게는 맞지 않았다고 설명하며 "난 다 먹어"라고 말했다.

Advertisement

이어 지예은과 마라탕과 양고기 등 좋아하는 음식 이야기를 나누며 웃음을 되찾았지만, 이혜영은 곧 자신의 암 투병 당시를 떠올리며 "솔직히 5년 내내 불안해했다"고 고백했다.

암 치료가 끝났다고 해서 불안까지 한순간에 사라지는 것은 아니었다. 이혜영은 "5년이잖아요. 5년 동안 조심해야 되잖아요"라며 오랜 시간 재발과 건강에 대한 걱정을 안고 지냈음을 털어놨다.

그러면서도 지나친 걱정으로 일상을 잃지 않는 것이 중요하다고 조언했다. 술을 줄이고 담배를 피우지 않는 등 기본적인 건강관리를 하되, 먹고 싶은 음식을 편안하게 먹는 것이 오히려 스트레스를 덜어주는 방법이 될 수 있다는 것. 이혜영은 "저도 그렇게 하다가 지금 먹고 싶은 거 다 먹는다"고 말했다.

무엇보다 이혜영은 사연자의 두려움을 가볍게 여기지 않았다. 그는 "이 마음은 너무 안다"며 "우리가 이렇게 웃으면서 얘기하지만 마음은 안다"고 거듭 공감했다. 이어 "이제 괜찮아지실 거니까 먹고 싶은 거 먹고, 나쁜 것만 먹지 말고 그런 생활을 해보시면 어떨까 생각한다"고 진심 어린 위로를 건넸다.

이날 건강에 대한 두 사람의 이야기가 더욱 특별했던 것은 이혜영과 지예은 모두 암 수술이라는 힘든 시간을 지나왔기 때문이다.

이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 수술을 받은 사실을 공개한 바 있다. 이후 장기간 추적 관찰을 이어가며 재발에 대한 불안과 싸워왔다. 지예은 역시 지난해 갑상선암 진단을 받고 수술과 회복을 거치며 활동을 쉬어야 했고, 이후 다시 건강을 되찾아 활동을 이어가고 있다. 그래서인지 방송을 마무리하며 이혜영이 지예은에게 건넨 말에는 더욱 각별한 마음이 담겼다.

이혜영은 과거 지예은과 함께 작업했던 시간을 떠올리며 "그때 우리 둘 다 되게 재미있게 작업했었는데"라고 운을 뗐다. 이어 "내가 아프다는 것보다 예은이가 아프다는 소식을 듣고 더 가슴이 아팠다"고 털어놨다. 자신도 폐암 수술과 오랜 불안의 시간을 겪고 있던 가운데 한참 어린 후배의 투병 소식을 접했기에 더욱 마음이 쓰였던 것.

하지만 이날 건강한 모습으로 다시 만난 지예은을 보며 이혜영은 비로소 마음을 놓았다. 이혜영은 "오늘 보니까 괜한 걱정을 한 것 같다"며 "너무 잘 지내고 있고, 잘 사랑하고 있고, 걱정이 없다"고 말했다. 그러면서 지예은에게 "이제 너를 보면 즐거운 마음으로 맛있는 거 먹으러 다니고 재미있는 일만 하자"고 따뜻하게 약속했다.

olzllovely@sportschosun.com