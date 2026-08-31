'45세' 유진, 꾸미지 않아도 이 정도…세월 비껴간 '한국의 올리비아 핫세'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 S.E.S. 출신 배우 유진이 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 매력을 뽐냈다.

유진은 30일 자신의 SNS에 "가장 평소의 나 같은 사진, 가장 자연스러운, 가장 나다운 그런"이라는 글과 함께 여러 장의 흑백 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 유진은 편안한 반팔 티셔츠 차림으로 카메라 앞에 섰다. 화려한 의상이나 소품 없이 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 다양한 표정과 포즈를 취하며 특유의 청순한 분위기를 드러냈다.

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턱을 괴고 환하게 미소 짓는가 하면, 손가락 하트를 만들며 입술을 내미는 등 장난기 넘치는 모습도 담겼다. 흑백 사진 특유의 담백한 분위기와 유진의 자연스러운 표정이 어우러져 눈길을 끈다.

특히 유진은 데뷔 당시 '한국의 올리비아 핫세'라는 별명을 얻을 정도로 빼어난 미모로 화제를 모았던 스타다. 1981년생으로 올해 45세가 된 현재까지도 변함없는 동안 미모와 특유의 청순한 분위기를 자랑해 감탄을 자아냈다.

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무엇보다 유진이 직접 "가장 평소의 나", "가장 나다운" 사진이라고 설명했다는 점이 인상적이다. 화려하게 꾸민 모습보다 편안하고 자연스러운 순간을 자신의 모습으로 꼽으며 한층 친근한 매력을 전했다.

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한편 유진은 2011년 배우 기태영과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다. 배우로도 활발하게 활동하며 드라마 '펜트하우스' 시리즈 등을 통해 시청자들과 만났다.

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olzllovely@sportschosun.com