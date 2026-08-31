가슴 변형에 모유수유 중단..'최현석 딸' 최연수 "모성애 없다고? 대신 줄 거 아니면 쉿"

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[스포츠조선 김소희 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 출신 최연수가 출산 한 달 만에 모유 수유를 중단한 이유와 육아의 현실적인 고충을 털어놨다. 모유 수유를 둘러싼 주변의 압박에 대해서도 "모든 건 엄마의 뜻대로"라며 자신의 소신을 밝혔다.

최연수는 30일 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 "조리원이나 어른들한테 모유라이팅(모유 가스라이팅) 안 당하셨냐. 전 지금 분유 가고 싶은데 모유라이팅 당해서 애기한테 미안하다"라고 물었다.

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이에 최연수는 "너무 많이 들어서 장문이다. 진지하다"면서 자신 역시 주변에서 모유 수유를 권하는 이야기를 많이 들었다고 털어놨다.

그는 "아기 작게 태어났다. 모유량 많고 아기한테 좋은데 정말 많이 들어서 단유 중 죄책감으로 후회하고 재수유할까도 고민했으나 내 몸이 진짜 상하더라"라고 토로했다.

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모유 수유를 하면서 신체적으로 느끼는 부담도 상당했다고. 최연수는 "수유 자세 때문에 목 거북목 되고 아기 먹기 좋게 잡아줘야 하는데 손목 아프고 유축해놓고 남편한테 먹이라고 해도 결국은 다 엄마 몫"이라면서 "쉴 틈이 없다. 게다가 모유 먹이면 배 빨리 꺼진다"라고 육아의 현실적인 어려움을 털어놨다.

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특히 외적인 변화 역시 단유를 결정하는 데 영향을 미쳤다고 밝혔다.

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그는 "무엇보다 전 한 달 하고 가슴 라인 바뀌고 약간 바람 빠진 느낌 있어서 자존감 떨어졌다"며 "모유 수유 어머님들 진짜 존경한다. 전 한 달만 딱 하고 끊었다"라고 설명했다.

그러면서 모유 수유 여부를 두고 엄마들에게 죄책감을 안겨서는 안 된다는 소신을 강하게 전했다.

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최연수는 "분유 수유한다고 뭔 모성애 없네 모유가 어쩌네 말씀하신다면 모유가 안 나오시는 분들은 발언권 없다. 내 몸 갈아 낳은 내 새끼 내가 더 사랑한다. 출산 대신하고 모유 주실 거 아니면 쉿. 모든 건 엄마의 뜻대로"라고 말했다.

앞서 최연수는 지난 17일에도 출산 한 달 만에 단유한 이유를 공개한 바 있다. 손가락 통증을 유발하는 '방아쇠 수지 증후군'으로 치료를 받는 과정에서 모유 수유에 대한 부담이 커졌다고 밝힌 것.

당시 최연수는 "방아쇠 수지 증후군 때문에 물리치료 받고 약 먹고 파스를 바르는데 아기한테 안 좋을까 봐 불안했다"고 밝혔다.

이어 "모유 수유하면서 계속 아기를 확인하느라 고개를 숙이니까 거북목이 심해지고 어깨도 말렸다"며 "가슴도 모양이나 여러모로 바뀌면서 우울했었다"고 털어놨다.

그러면서 "지금 와서 모유 수유가 다시 하고 싶다"며 "조리원에서 모유 양이 많으니 모유 수유하라고 하셨는데 모든 것은 남이 말할 수 없고 엄마의 선택이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "아쉬움은 남지만 후회는 없다"며 "완분(완전 분유 수유)도 완모(완전 모유 수유)도 장단점은 있다"고 자신의 생각을 전했다.

한편 최연수는 지난해 9월 12세 연상 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 결혼했다. 결혼 3개월 만인 지난해 12월 임신 소식을 알렸으며, 지난달 7일 득남했다.