"배신감, 기만당했다" 전현무 SNS에 400명 공감…'나혼산' 즉흥여행 후폭풍

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[스포츠조선 김준석 기자] MBC '나 혼자 산다' 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 논란이 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

제작진이 직접 해명에 나선 가운데 이와 배치되는 추가 주장이 나오면서 불똥은 전현무의 개인 SNS로까지 번졌다.

최근 전현무의 SNS에는 '나 혼자 산다' 카자흐스탄 여행을 두고 해명을 요구하는 댓글이 잇따르고 있다.

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특히 한 누리꾼은 "즉흥 여행에 용기를 얻어 가볼까 했는데 즉흥이 아니고 철저한 계획 여행이었다니 진짜 배신감 느낀다. 엄청 기만당한 듯한 느낌"이라는 취지의 댓글을 남겼다. 해당 댓글에는 400개에 가까운 '좋아요'가 달리며 적지 않은 공감을 얻었다.

다른 누리꾼들도 "렌터카 면허증 공증도 받아야 하고 복잡하던데 해명해 달라", "스태프들은 어떻게 즉흥으로 촬영이 가능했느냐", "방송 보는 내내 즉흥인 줄 알았는데 실망스럽다", "이제 방송 자체를 의심하게 된다" 등의 반응을 보였다.

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일부에서는 '주작 방송'이라는 표현까지 등장했다. "운전도 왕복 10시간을 전부 본인이 한 것인지 의심스럽다", "관심받으려고 거짓말까지 할 필요가 있느냐" 등 제작 과정에 대한 의문을 넘어 전현무 개인을 직접 겨냥한 날 선 댓글도 이어졌다.

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논란의 시작은 지난 14일 방송된 '나 혼자 산다'였다.

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당시 전현무는 갑작스럽게 생긴 1박 2일의 휴일을 맞아 목적지를 정하지 않은 채 인천국제공항으로 향했다. 이후 출국 전광판에서 카자흐스탄 알마티를 발견하고 즉석에서 항공권을 구입해 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

그러나 방송 이후 여러 촬영 스태프가 동행해야 하는 해외 촬영을 당일 즉흥적으로 결정하는 것이 현실적으로 가능하냐는 의문이 제기됐다.

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여기에 알마티시가 공식 홈페이지를 통해 해당 방송을 소개하면서 관광 당국의 지원이 있었다는 취지로 밝힌 사실까지 알려지자 사전 기획 및 촬영 지원 의혹으로 논란이 확대됐다.

이에 '나 혼자 산다' 제작진은 직접 진화에 나섰다. 제작진은 카자흐스탄 여행과 관련해 "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"며 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라고 해명했다.

하지만 이후 제작진의 설명과 배치되는 주장이 새롭게 나오면서 논란에 다시 불이 붙었다.

유튜버 이진호는 지난 29일 자신의 채널을 통해 실제로는 촬영 약 일주일 전 알마티로 여행지가 결정됐으며 전현무와 제작진의 항공권 역시 사전에 준비돼 있었다고 주장했다.

이는 어디까지나 이진호 측의 주장이지만, '방송에 공개된 내용 그대로'라는 제작진의 기존 설명과 상반되는 내용인 만큼 '즉흥 여행'의 진위 여부를 둘러싼 시청자들의 의문이 다시 커졌다.

결국 논란은 방송 제작진을 넘어 출연자인 전현무에게까지 향하는 모양새다. 특히 전현무의 SNS에 직접 해명을 요구하거나 비난하는 댓글까지 이어지면서 후폭풍이 계속되고 있다.

현재 전현무는 카자흐스탄 여행을 둘러싼 논란과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.

narusi@sportschosun.com