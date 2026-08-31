"목욕탕 갔다 와도 다시 씻겨" 위생 강박 아내…서장훈 "본인 만족 위해 가족 힘들게 해선 안 돼"

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[스포츠조선 김준석 기자] 출산 후 심해진 위생 강박으로 자신은 물론 가족까지 지치게 만들고 있다는 사연자가 '무엇이든 물어보살'을 찾는다.

31일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 380회에서는 지나친 위생 강박으로 일상생활에 어려움을 겪고 있다는 아내와 가족의 사연이 공개된다.

사연자는 출산 이후 위생에 대한 강박이 극도로 심해졌다고 털어놓는다.

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마트에서 구매한 과자 봉지와 우유병 등을 일일이 씻어서 보관하는 것은 기본이고, 외부에서 온 택배 상자는 절대 집 안으로 들여놓지 않는다고 밝힌다.

특히 아이들의 위생에 대해서는 더욱 엄격한 기준을 적용하고 있었다. 외부 목욕탕에서 이미 씻고 돌아온 아이들조차 집에 도착하면 다시 한번 씻긴다는 것.

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남편은 아내의 위생 강박으로 가족 모두가 극심한 스트레스를 받고 있다고 호소한다. 심지어 차에서 잠든 아이들도 집에 도착하면 깨워 샤워를 시키고 잠옷으로 갈아입힌 뒤에야 재운다고 설명한다.

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이 같은 생활에 지친 것은 가족뿐만이 아니었다. 사연자 역시 자신이 정한 위생 기준을 지키느라 상당한 체력과 시간을 쏟으면서 스스로도 지쳐가고 있다고 고민을 털어놓는다.

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사연을 들은 서장훈은 가족에게까지 자신의 기준을 강요해서는 안 된다고 지적한다.

서장훈은 "본인의 고집과 만족을 위해 가족들까지 힘들게 해서는 안 된다"고 단호하게 조언한다.

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이어 자신의 행동과 기준이 정말 필요한 것인지 스스로 끊임없이 질문해 볼 필요가 있다며, 지금보다 위생에 대한 기준을 편하게 풀어줄 것을 권한다.

과자 봉지와 우유병까지 씻어 보관하고, 목욕을 마친 아이들을 다시 씻기는 데 이어 잠든 아이까지 깨워 샤워를 시킬 정도로 심해진 사연자의 위생 강박. 가족들의 고충을 들은 서장훈이 현실적인 조언을 건넨 가운데 사연자가 변화의 계기를 마련할 수 있을지 관심이 모인다.

'무엇이든 물어보살' 380회는 31일 오후 8시 방송된다.

narusi@sportschosun.com