"이수만입니다, 10만원만" 황당한 사칭 DM…최시원 직접 등판 "Fake"

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[스포츠조선 김준석 기자] 이수만 프로듀서를 사칭해 돈을 요구하는 가짜 SNS 계정이 등장한 가운데, 슈퍼주니어 최시원이 직접 나서 주의를 당부했다.

최근 인플루언서 계톤은 자신의 SNS에 "이거 진짠가.. official이면 공식인데"라는 글과 함께 자신이 받은 다이렉트 메시지(DM)를 공개했다.

공개된 메시지를 보낸 계정은 이수만 프로듀서의 얼굴을 프로필 사진으로 사용하고 있었다.

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해당 계정은 자신을 이수만이라고 소개한 뒤 "새로운 아이돌 프로젝트 제작비를 마련하고자 하는데, 카카오페이로 10만원만 보내주실 수 있을까요?"라며 돈을 요구했다.

심지어 돈을 보내면 아이돌 프로젝트에 참여할 수 있다는 황당한 제안까지 이어졌다. 사칭 계정은 "계톤님께 합류할 기회를 드리겠다"고 주장한 데 이어 "지금 NCT도 제 옆에 있습니다"라고 덧붙였다.

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계톤이 실제 이수만 프로듀서의 계정인지 궁금해하며 해당 메시지를 공개하자 뜻밖의 인물이 직접 등장했다.

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슈퍼주니어 최시원이었다.

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최시원은 계톤의 게시물에 직접 "Fake"라는 짧고 명확한 댓글을 남겼다. 이수만 프로듀서를 사칭한 가짜 계정임을 알리며 혹시 모를 피해를 막기 위해 나선 것으로 보인다.

최시원의 댓글을 확인한 팬들은 "혹시 당할까 봐 직접 페이크라고 알려주는 것 같다", "진짜 최시원이 나타났다", "한마디로 정리했다" 등의 반응을 보였다.

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최근 유명인의 이름이나 사진을 도용해 접근한 뒤 금전을 요구하는 온라인 사칭 피해에 대한 우려가 커지고 있다. 이번에는 이수만 프로듀서의 얼굴과 이름을 내건 계정이 아이돌 프로젝트 합류를 미끼로 10만원을 요구하는 사례까지 등장한 만큼 이용자들의 주의가 요구된다.

한편 계톤은 자신을 아이돌 연습생이라는 콘셉트로 설정해 팬들과 소통하고 있는 인플루언서다.

narusi@sportschosun.com