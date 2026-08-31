여에스더♥홍혜걸, 94일 만에 결혼했는데…"33년간 키스한 적 없어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 여에스더, 홍혜걸 부부가 결혼 생활 33년 동안 한 번도 키스를 하지 않았다고 깜짝 고백한다.

오는 9월 1일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차 의사 부부 여에스더와 홍혜걸이 출연해 남다른 러브스토리를 공개한다.

이날 여에스더와 홍혜걸은 오랜 결혼 생활에도 불구하고 지금까지 한 번도 키스를 하지 않았다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.

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여에스더는 "키스는 영화 안에서만 하는 건 줄 알았지, 현실에서는 상상도 못했다"고 털어놓는다. 두 사람이 33년 동안 키스를 하지 않은 구체적인 이유 역시 방송에서 공개될 예정이다.

더욱 놀라운 것은 두 사람의 결혼 과정이다.

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여에스더를 만나기 전까지 '모태솔로'였다는 홍혜걸은 여에스더와 연애를 시작한 뒤 불과 94일 만에 결혼에 골인했다.

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서울대 의대 선후배 사이였던 두 사람은 한 의료 세미나를 계기로 가까워진 것으로 알려졌다.

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홍혜걸은 연애 시절을 떠올리며 "여에스더와 10시간씩 넘게 통화했다. 그땐 정말 시간 가는 줄 몰랐다"고 회상한다.

만난 지 94일 만에 결혼할 정도로 빠르게 사랑에 빠졌지만 정작 33년 동안 키스는 한 번도 하지 않았다는 두 사람의 독특한 부부 생활이 궁금증을 자아낸다.

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그렇다고 두 사람 사이의 애정이 부족한 것은 아니었다.

홍혜걸은 이날 아내를 향해 "여에스더 대신 죽을 수 있다"고 선언하며 변함없는 사랑을 드러낸다. 10시간이 넘는 통화부터 94일 만의 결혼, 33년째 이어지고 있는 결혼 생활까지 '순정남' 면모를 보여준다.

여에스더는 1965년생, 홍혜걸은 1967년생으로 두 살 연상연하 부부다. 두 사람은 1994년 결혼했다.

한편 '옥탑방의 문제아들'은 이번 주부터 화요일로 편성을 옮겨 9월 1일 오후 8시 30분 방송된다.

narusi@sportschosun.com