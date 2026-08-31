이효리 "워터밤 가고 싶어"…서장훈에게 깜짝 동행 제안에 '깜짝'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이효리가 '워터밤'에 대한 호기심을 드러내며 서장훈에게 깜짝 동행을 제안한다.

방송시간을 변경해 매주 월요일 오후 9시 50분 시청자를 찾아가는 JTBC 예능 '연애전쟁'은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 매회 갑론을박을 부르는 커플들의 사연과 이효리, 서장훈의 노필터 입담으로 화제를 모으고 있다.

오늘(31일) 방송되는 '연애전쟁' 10화에는 '성대 신세경'으로 통하는 미모의 여친 김예리와 '미스터 서울대' 3위를 차지한 몸짱 남친 이성준이 등판해 '남사친 전쟁'을 펼친다. 특히 '명문대 몸짱 커플'인 두 사람이 연애 40일만에 '워터밤'으로 인해 이별 위기에 놓여 관심을 모은다.

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이 가운데, 이효리가 '워터밤'에 꽂혀 눈길을 끈다. 남사친 많은 여친에게 "나 워터밤 갈거야"라고 선전포고를 한 남친의 이야기에 이효리가 눈을 반짝인 것.

이효리는 "나 워터밤 가고 싶어"라고 밝힌 후 서장훈에게 "거기 어떤 곳이에요? 올해 워터밤 끝났나요?"라며 뜨거운 관심을 드러낸다.

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급기야 이효리는 서장훈에게 "워터밤 같이 갈래요? 같이 가요"라며 깜짝 제안한다.

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이에 서장훈은 "가서 공연해요"라고 워터밤 입성을 추천하고, 이효리는 "전 공연 말고 즐길래요"라고 축제의 열기를 자유롭게 즐기고 싶은 마음을 밝히며 찐 웃음을 터트린다고.

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그런가 하면, '명문대 몸짱 커플'은 워터밤 때문에 이별 직전의 위기에 놓인다. '기승전워터밤'의 상황에 서장훈은 "제발 헤어져주라"라며 애원하기에 이른다고. 결혼까지 생각했던 두 사람이 결별 위기에 놓이게 된 이유가 무엇일지, 이별 위기의 전말은 '연애전쟁' 본 방송에서 공개된다.

한편, '연애전쟁' 10화는 오늘 저녁 9시 50분 방송된다.

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narusi@sportschosun.com