김지원 수술하고 이정은 수습한다…'닥터X', 살벌한 워맨스 예고

사진제공=SBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 김지원과 이정은이 천재 외과의사와 의사 용역 소개소 소장으로 만난다.

오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 측은 김지원, 이정은 등이 참석한 대본 리딩 현장을 공개했다.

'닥터X'는 뛰어난 수술 실력을 지닌 의사 계수정이 병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 느와르다. 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'의 이정림 감독과 편성근 작가가 의기투합했으며, 김지원, 이정은, 손현주, 김우석 등이 출연한다.

Advertisement

김지원은 의사 용역 소개소에서 파견된 외과의사 계수정 역을 맡는다. 계수정은 구서대학교병원의 위계와 부조리에 타협하지 않고 수술 실력으로 맞서는 인물로, '수술방의 미친개'라 불린다. 김지원은 냉철한 외과의사의 모습과 병원 밖에서 드러나는 또 다른 면모를 오가며 캐릭터를 표현했다.

이정은은 계수정이 소속된 의사 용역 소개소 소장 장희숙을 연기한다. 장희숙은 돈을 좇는 속물처럼 보이지만 상황 판단과 처세에 능한 인물이다. 계수정의 뒤처리를 담당하며 그와 긴밀한 관계를 형성한다. 김지원과 이정은은 계수정과 장희숙의 비즈니스 파트너 관계를 중심으로 호흡을 맞췄다.

Advertisement

손현주는 구서대학교병원 분원장 부승권 역을 맡았다. 부승권은 위기에 놓인 대학병원을 다시 일으키기 위해 고군분투하는 인물이다. 김우석은 계수정을 만나면서 병원 생활이 꼬이기 시작하는 인턴 의사 박태경으로 분한다. 박태경은 계수정과 사수와 부사수 관계를 형성한다.

Advertisement

이와 함께 이진희는 조원진, 김영민은 도윤식, 이성욱은 배흥곤, 권승우는 마성규, 허준석은 김성진, 최덕문은 양응구, 김정영은 유미경, 김영아는 이선애, 최광일은 구본평 역을 각각 맡는다.

Advertisement

제작진은 "첫 호흡임에도 배우들의 연기와 캐릭터 플레이가 어우러진 대본 리딩 현장이었다"며 "배우들이 만들어갈 새로운 메디컬 다크히어로의 이야기를 기대해 달라"고 전했다.

SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 오는 10월 9일 첫 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com