김기열, '말자쇼' 제작진 향한 의심…"침착맨→박정민과 친해서 섭외한 듯"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 김기열, 인터넷 방송인 매직박이 '말자쇼'에 출연한다.

31일 방송되는 KBS2 '말자쇼'에는 KBS 21기 개그맨 김기열과 인터넷 방송인이자 치과의사 겸 마술사 매직박이 출연해 '화'가 가득한 관객들의 사연에 공감한다.

'말자 할매' 김영희, MC 정범균과 절친한 사이인 김기열은 등장부터 "굉장히 화가 난다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 이를 듣던 김영희는 "나도 오늘 좀 화가 난다"라고 반박한다. 두 사람의 유쾌한 '찐친' 케미에 스튜디오는 웃음바다가 된다.

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김기열은 자신의 섭외 배경에도 의문을 던진다. 그는 "크리에이터 침착맨, 배우 박정민과 친해서 섭외한 것 같다"라며 "혹시 날 부르면 두 사람이 깜짝 등장하지 않을까 기대한 것 같다"라고 말한다. 이에 김영희는 "박정민 씨 나와주세요!"라고 외친다. 모두의 바람이 과연 성사됐을지 궁금증을 자극한다.

또한 김기열은 불의를 못 참는 성격이 고민이라는 여성 관객의 사연에 자신의 경험담을 전한다. 그는 수년 전 '개그콘서트'에서 후배 개그맨 임우일과 곽범을 위해 총대를 멨던 사연을 공개한다. 사건의 후폭풍은 없었는지, 김기열의 행동에 후배들은 어떤 반응을 보였을지 시선이 집중된다.

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매직박은 '폭소클럽2'에 가장 오랫동안 출연했던 일반인이라는 이력을 공개하며 김기열과는 그 시기에 친해져 20년 가까이 우정을 이어오고 있다고 전한다. 하지만 매직박과 김기열은 처음 친해졌던 순간을 조금 다르게 기억해 웃음을 자아낸다.

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프로야구 한화 이글스 팬으로 유명한 매직박은 자신의 인터넷 방송에서 시청자들과 야구를 함께 보던 중 상대 팀 선수를 향해 시원하게 욕을 발사한 적이 있다고 밝힌다. 그런데 이 일이 오히려 피자 광고 모델로 이어졌다는 흥미로운 에피소드를 전한다. 에피소드의 전말은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 31일 오후 9시 30분 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com