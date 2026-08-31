“엄마보다 더 컸네” ‘이혼’ 이윤진, 15살 소을이와 박재범 콘서트 데이트

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[스포츠조선 조민정 기자] 통역사 겸 방송인 이윤진이 딸 소을 양과 함께 박재범 콘서트를 찾아 흥겨운 시간을 보냈다.

이윤진은 30일 자신의 SNS에 소을 양과 박재범의 월드투어 서울 공연을 관람한 모습을 공개했다.

사진 속 두 사람은 뜨거운 조명이 쏟아지는 객석에서 얼굴을 맞댄 채 인증사진을 남겼다. 이윤진은 흰색 공연 티셔츠를 입고 브이 포즈를 취했고 소을 양은 검은색 크롭트 티셔츠와 모자, 액세서리를 조합해 개성 넘치는 콘서트 패션을 선보였다.

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엄마와 어깨를 나란히 할 만큼 성장한 소을 양의 근황도 시선을 끌었다. 길게 땋은 머리에 모자를 눌러쓴 소을 양은 공연 도중 양손을 흔들고 몸을 움직이며 무대에 푹 빠진 모습을 보였다. 이윤진 역시 딸의 모습을 가까이에서 촬영하며 함께 공연을 즐겼다. 또 다른 사진에는 공연장 내부를 이동하는 모녀의 모습이 담겼다. 소을 양은 카메라를 향해 손으로 포즈를 취했고 이윤진은 자연스럽게 딸의 곁을 지켰다. 세련된 스타일과 친구처럼 편안한 분위기가 어우러지며 두 사람의 돈독한 관계가 드러났다.

한편 박재범은 지난 29일과 30일 서울 잠실실내체육관에서 약 1년 3개월 만에 박재범의 2026 월드투어 '세레나데즈 앤 바디롤즈 인 서울: 더 리플레이'를 열고 팬들과 만났다. 박재범은 R&B와 힙합, 발라드부터 강렬한 퍼포먼스까지 폭넓은 무대를 선보였다. 라이브 밴드와 DJ, 댄서들과 호흡을 맞추는 동시에 관객에게 마이크를 건네고 이야기를 나누며 공연장을 하나의 축제처럼 달궜다.

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한편 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 딸 소을 양과 아들 다을 군을 뒀다. 두 사람은 지난 2월 협의 이혼했다. 이윤진은 현재 자녀들과 함께하는 일상을 SNS를 통해 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com