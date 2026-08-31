"한다감 남편 속옷 냄새 맡아"…김지민, 임신 위한 돌발 행동에 ♥김준호 '질색' ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 김지민이 임신 준비 당시 배우 한다감 남편의 속옷 냄새를 맡았다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

지난 30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 결혼 후 간절히 바라던 2세를 품게 된 김준호, 김지민 부부의 이야기가 공개됐다.

이날 김준호와 김지민은 배우 한다감에게 전화를 걸어 감사 인사를 전했다. 앞서 시험관 시술을 진행하던 두 사람에게 최고령 산모인 한다감은 ""좋은 기운을 나눠드리는 것"이라며 임신을 기원하는 의미로 자신의 남편이 입었던 속옷을 건넸기 때문.

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이후 김준호와 김지민 부부가 실제로 임신에 성공하면서, 두 사람은 한다감에게 전화를 걸어 직접 고마운 마음을 전했다.

이때 김지민은 속옷을 받은 당시를 떠올리며 "나 진짜 집에 있던 건지 산 건지 확인하려고 섬유유연제 냄새가 나나 맡아봤다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 당황한 김준호는 "왜 남의 남편 속옷 냄새를 맡냐. 몹시 실망했다"라고 장난스럽게 반응해 웃음을 안겼다. 이를 본 서장훈은 "저 속옷을 김준호가 입고 다닌 거냐"라면서 "나는 안 하면 안 했지 남의 것은 안 입는다"라며 질색해 폭소를 자아냈다.

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한다감은 김지민의 전화를 받고 바로 "너무 축하한다"라면서 부부의 임신을 진심으로 축하했다.

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김준호는 "남편분 속옷을 크지만 입고 들어갔다"라면서 "속옷 중고 거래에 좀 올려도 되냐"라며 장난을 쳤다. 이에 한다감은 "후배나 누구 있으면 물려줘라"고 했고, 김준호는 "종민이 주면 되겠다. 마법의 속옷이다"라면서 2세 준비 중인 김종민을 언급해 눈길을 끌었다.

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한편, 김지민은 개그맨 김준호와 지난해 7월 결혼했다. 이후 두 사람은 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했고, 지난달 30일 임신 소식을 직접 전해 많은 축하를 받았다. 두 사람의 2세 성별은 아들로 알려졌다.

anjee85@sportschosun.com