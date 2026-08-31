'성매매 벌금형' 지나, K팝 댄스 심사위원으로 첫 복귀

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 지나가 '성매매 벌금형' 파문 이후 처음으로 복귀했다.

지나는 30일 자신의 계정에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 28일 캐나다 브리티스컬럼비아주 코퀼틀럼 타운센터에서 진행된 '2026 김치 & K-푸드 페스티벌' 축제에서 찍은 것이다. 지나는 K팝 커버 댄스 경연 심사위원을 맡았다.

주최 측은 "K팝 무대에서 활약해 온 지나가 스페셜 MC로 함께한다. 참가자들의 열정과 도전을 응원하며 관객들과 함께 K팝의 뜨거운 에너지를 만들어가는 특별한 시간"이라고 설명했다.

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지나는 "필링 블레스드(Feeling blessed, 축복받은 느낌)"이라는 소감을 남겼다. 또 "우리 예쁜 지나 너무 잘했어"라는 지인의 칭찬을 공유하기도 했다.

지나는 2010년 '꺼져줄게 잘 살아'로 데뷔, '블랙 앤 화이트' '톱 걸' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았으나 2016년 원정 성매매 혐의로 활동을 중단했다. 지나는 생활고를 겪던 중 지인의 소개로 재미교포 사업가와 호감을 갖고 만났다며 성매매 혐의를 모두 부인했지만, 재판부는 벌금 200만원의 약식 명령을 내렸다.

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이후 지나는 캐나다로 돌아갔으며 지난해 "가장 힘들었던 건 일어난 사건이 아니라 침묵이었다. 숨기 위해서가 아니라 살아남기 위해 사라져야 했다. 치유했고 성장했으며 내 목소리를 되찾고 있다"며 복귀를 선언했다. 또 최근에는 '꺼져줄게 잘 살아' 리메이크를 결정, 가수로서 복귀한다고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com