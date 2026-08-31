현빈, 유재석 몸 보더니 "더 얇아졌다" 돌직구…알고 보니 '삼두 스승'('틈만나면,')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 유재석과 현빈이 '운동 친구'라는 뜻밖의 인연이 공개된다.

오는 9월 1일 방송되는 SBS '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 현빈, 우도환이 안양을 찾는다.

이날 유재석은 현빈을 만나자 "빈아 너 빵이 더 좋아졌다?"라며 달라진 체격에 놀란다. 이어 "현빈이는 나와 같이 땀 흘렸던 사이"라며 "같은 체육관에서 운동했는데, 빈이가 내 삼두를 잡아줬다"고 과거 인연을 공개한다.

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유재석이 현빈을 향해 삼두를 보여주자 현빈은 "형은 그때보다 몸이 더 얇아지신 것 같다"고 받아친다. 과거 같은 체육관에서 운동했던 두 사람이 예능에서 다시 만나 주고받는 대화가 웃음을 더할 예정이다.

현빈의 승부욕도 공개된다. 데뷔 23년 만에 처음으로 버라이어티 예능에 출연한 현빈은 미션이 시작되자 적극적으로 게임에 뛰어든다. 룰의 빈틈을 찾는가 하면 우도환과 함께 제작진을 상대로 협상을 시도한다.

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두 사람이 계속 제작진 쪽으로 향하자 유재석은 "쟤네는 왜 자꾸 제작진 쪽으로 가 있어?"라고 반응한다. 현빈과 우도환은 미션 성공을 위해 제작진과 신경전을 벌이며 기존 게스트들과 다른 모습을 보여줄 예정이다.

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SBS '틈만나면,'은 일상 속 틈새 시간을 찾아 시민들에게 행운을 선물하는 버라이어티 프로그램이다. 유재석과 유연석이 진행으로, 매주 화요일 오후 9시 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com