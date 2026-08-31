개봉 4주차인데..불멸의 '오디세이' 26일 연속 흥행 1위 굳히기

영화 '오디세이'의 레드카펫 행사가 4일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열렸다. 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼, 샤를리즈 테론, 엠마 토마스가 함께 무대에서 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉 4주 차 역시 흥행 1위를 지켜 눈길을 끌었다.

올해 최단 기록인 개봉 24일 만에 800만 관객을 돌파하며 새로운 흥행 신화를 써 내려가고 있는 '오디세이'가 26일 연속 전체 박스오피스 1위를 기록하며 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'?는 지난 5일 개봉 이후 단 하루도 박스오피스 정상을 놓치지 않은 것은 물론, 28일부터 30일까지 개봉 4주 차 주말 3일간 105만8636명의 관객을 동원하며 4주 연속 주말 전체 박스오피스 1위를 차지했다.

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이는 올해 국내 개봉작 중 '왕과 사는 남자' '군체'에 이어 세 번째로 4주 연속 주말 전체 박스오피스 1위를 기록한 것이자, 외화로는 최초의 기록으로 더욱 의미를 더한다. 개봉 한 달이 가까워지는 시점에도 식지 않는 '오디세이'의 압도적인 흥행 열기를 실감케 한다.

특히 이번 기록은 크리스토퍼 놀란 감독의 1000만 영화 '인터스텔라'(90만8500명)를 비롯해 국내 1000만 관객을 돌파한 '파묘'(71만2630명), '범죄도시 4'(41만8733명)의 4주 차 주말 관객수까지 모두 뛰어넘는 수치로 더욱 이목을 집중시킨다.

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여기에 개봉 5주 차에 접어든 현재까지도 전체 예매율 1위를 굳건히 지키며 신작들의 공세 속에서도 흔들림 없는 흥행 저력을 과시하고 있어 앞으로 이어질 장기 흥행에 더욱 기대가 모인다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com