‘김용건 며느리’ 황보라, 아들 눈 부상에 진땀 “아무도 할미 탓 못 해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황보라가 아들이 눈을 다쳤던 당시 가족들의 놀랐던 심정을 전했다.

황보라는 지난 30일 개인 계정에 아들의 사진을 올리고 "우띠가 왼쪽 눈을 다쳤다"고 알렸다.

사진 속 황보라의 아들은 소파에 편안하게 누운 채 잠들어 있는 모습이다. 황보라는 아들이 할머니와 시간을 보내던 중 눈을 다치게 됐다고 설명하며 당시 상황을 떠올렸다.

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그는 "할미랑 놀다가" 다치게 됐다며 가족들이 모두 놀랐던 순간을 전했다.

이어 황보라는 "근데 아무도 할 말이 없었다. 서로 마음속으로 다행이다 싶었다. 내가 아니라서"라고 털어놓으며 가족들 사이에서 누구도 쉽게 할머니를 탓하지 못했던 분위기를 전했다.

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"우리는 그 누구도 할미 탓을 하지 못했다"고 밝힌 황보라는 "온전히 할미 본인만 미안하다 외칠 뿐"이라고 덧붙였다. 그러면서도 아들의 상태가 크게 걱정할 정도가 아니라는 데 안도한 듯 "참 다행이다ㅋㅋㅋ"라고 말했다.

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황보라는 가족들을 향한 애틋한 마음도 드러냈다. 그는 "우띠네는 충분히 모두가 수고로움을 안다"며 아이를 함께 돌보고 있는 가족들에게 고마운 마음을 표현했다.

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한편 황보라는 지난 2022년 배우 김용건의 둘째 아들이자 하정우의 동생인 김영훈 씨와 결혼했다. 지난 2024년 첫째 아들을 출산했으며, 현재 둘째 아이를 갖기 위한 시험관 시술에도 도전하고 있다.

tokkig@sportschosun.com