[공식] 허각, 명의도용·허위 홍보 법적대응 "쌍둥이 허공 섭외하고 속여"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 허각 측이 허위 홍보에 대한 법적 대응에 나선다.

소속사 OS프로젝트는 30일 "경기도 남양주 소재 레스토랑 쉐*** 오픈행사와 관련, 허각의 출연을 예정한 것처럼 이름과 사진을 이용한 홍보가 이뤄져 행사장을 방문한 고객분들께 혼란과 피해가 발생한 사실을 확인했다"며 입장문을 발표했다.

이에 따르면 레스토랑 측은 4일 허각의 쌍둥이 형인 허공에게 29일 오픈행사 공연을 요청했고, 허공은 출연을 결정했다. 그런데 레스토랑 측은 네이버 플레이스 소식란에 '29일 오픈 특별 이벤트로 허각이 깜짝 등장해 공연을 펼칠 예정'이라며 허각의 사진을 게재했다. 소속사 측은 레스토랑 측에 사실관계를 확인했고, 레스토랑 측은 업무 진행 과정의 실수로 허각이 출연하는 것처럼 홍보물을 제작 게시하게 됐다는 취지로 해명하며 사과했다. 소속사 측은 허각의 이름과 사진을 사용한 모든 홍보물의 삭제 및 정정, 공식 사과문 게시를 요구했다. 또 이를 이행하지 않을 경우 내용증명 발송 등 법적조치를 진행하겠다고 했다.

Advertisement

그러나 업체 측은 온라인 이벤트 안내에서 허각의 이름과 사진은 삭제했으나 '서프라이즈 무대'를 비롯한 홍보 내용은 유지했고 사과문도 게시하지 않았다. 또 29일 행사 당일 현장에 허각의 사진과 이름이 포함된 홍보물도 게시했다.

소속사 측은 "현장 방문자들의 제보를 통해 허각이 출연한다는 홍보를 믿고 행사장을 방문한 분들이 있었으며 현장에서 허각이 곧 올 것이라는 안내를 받았다는 사례도 확인되고 있다. 허각은 해당 행사에 출연하기로 약속하거나 섭외된 사실이 전혀 없음에도 불필요한 오해와 비난을 받게 됐다. 당사는 현재까지 확보한 관련 자료와 사실관계를 바탕으로 해당 업체의 허각 성명·초상 등의 무단 상업적 이용과 허위 홍보로 인한 아티스트의 명예 및 권리 침해, 그리고 이로 인해 발생한 피해 등에 대해 법률 검토를 진행하고 있으며, 필요한 경우 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com