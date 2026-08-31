'오디세이' '스파이더맨' 경합 속 '경주기행' 달린다..아트버스터의 힘으로 흥행 3위 안착

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 왼쪽부터 이연, 박소담, 이정은, 공효진, 변요한이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 스릴러 영화 '경주기행'(김미조 감독, 스튜디오하이파이브 제작)이 할리우드 대작 속에서 의미 있는 행보로 흥행을 이어가고 있다.

31일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '경주기행'은 지난 28일부터 30일까지 사흘간 12만4963명을 동원해 박스오피스 3위에 올랐다. 누적 관객수는 19만2384명으로 집계됐다.

'오디세이' '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 등 쟁쟁한 외화들의 강세 속에서도 한국 영화의 자존심을 지키며 5일 연속 한국 영화 기준 박스오피스 1위를 차지했다. 특히 CGV 골든에그지수 93%, 네이버 실관람객 평점 9.17을 기록하는 등 관객들의 뜨거운 호평과 입소문 열풍으로 극장에서 꼭 봐야하는 필람 영화로 자리매김하며 흥행세를 함께 이어나가고 있다.

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무엇보다 영화를 본 관객들은 깊은 가족애와 자매 간의 감정선에 높은 공감을 표하고 있다. "형제 자매가 있다면, 아니 그냥 가족이 있다면 무조건 공감할 수 있는 영화"(juve***), "진짜 보면서 엄마 생각 많이 나는데 가족이랑 보고 얘기 나누고 싶은 영화! 이런 영화 얼마만이야"(bear***), "엄마의 심정이 고스란히 느껴져서 너무 많이 울었습니다"(ch**kkum07), "왠만한 한국 딸들은 세 딸 모두에게 공감할 듯… 이렇게나 많이 울지 몰랐다"(용감한코코11***), "장녀인데도 불구하고 동주한테 제일 몰입함"(si**err0219), "펑펑 울어버렸네요. 엄마 사랑해! 우리 가족 사랑해!"(잠자는신데렐라12***) 등 현실적인 공감과 함께 관객들의 폭풍 눈물을 일으키며 진한 감동의 찬사를 이끌어냈다.

여기에 대한민국 대표 배우들이 선사하는 압도적인 연기 시너지 역시 폭발적인 반응을 얻고 있다. "올해 한국영화 최고 연기 앙상블! 그리고 미친 변요한!"(무지개퍼***), "이 배우들의 이런 조합으로 이렇게 의미 있는 이야기를 볼 수 있다는 것 자체가 매력! 연기가 진짜 압권"(la**02kr), "이정은 연기는 여운이 많이 남아 아침 출근길에도 생각이 난다"(teko***), "배우들 연기 진짜 너무 장난 아닙니다. 진짜 슬펐습니다"(빛나는보핍15***), "배우들 연기가 현실감 넘쳐서 막판에 저도 모르게 엉엉 눈물이"(gksm***) 등 몰입감을 극대화하는 명품 열연에 높은 만족감을 표했다.

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또한 작품의 탄탄한 완성도와 메시지에 대한 극찬도 이어졌다. "올해 본 한국 영화 중 최고! 모든 배우들의 인생 필모가 될 것 같다. 이정은 최고"(gang***), "오랜만에 만난 한국 영화 띵작! 스토리, 연출, 연기, 재미 모든 면에서 꽉 찬 육각형"(eunx***), "공들여 쓴 각본을 탄탄한 연기로 훌륭하게 빚어낸 웰메이드 수작"(평화로운무파사28***), "이런 한국 영화만 보고 싶다! 연기력, 연출력, 탄탄한 스토리 라인 모두 좋았음"(sson***), "사적 제재와 법원의 판단에 굉장히 깊게 생각해 볼 수 있었다! 다들 휴지 챙겨가세요"(wl**f531) 등 다채로운 호평이 잇따르고 있다.

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'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 을 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 모녀의 특별한 가족 여행기를 다룬 작품이다. 이정은, 공효진, 박소담, 이연 등이 출연했고 신예 김미조 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com