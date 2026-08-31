'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 5주차 누적 854만명 모았다..다음은 900만 기록 정조준

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 900만 돌파를 목표로 개봉 6주 차를 맞았다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 5주 차에도 꾸준한 관객몰이를 이어가며 누적 관객수 854 명을 돌파했다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 31일 오전 6시 40분 기준 누적 관객수 854만8404명을 기록하며 900만 관객을 향한 흥행 질주를 이어가고 있다.

앞서 개봉 4주 차에 '톰스파' 시리즈는 물론 역대 '스파이더맨' 시리즈 국내 최고 흥행 기록을 새롭게 쓴 데 이어, 개봉 한 달이 지난 시점에도 꾸준히 관객들의 선택을 받으며 장기 흥행의 저력을 보여주고 있어 이목을 집중시킨다.

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국내의 장기 흥행과 함께 글로벌에서도 또 하나의 기념비적인 기록을 세웠다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 전 세계 누적 흥행 수익 약 23억달러를 기록하며 제임스 카메론 감독의 '타이타닉'과 '너자 2'를 뛰어넘고 글로벌 역대 박스오피스 4위에 이름을 올렸다.

개봉 3주 만에 전 세계 누적 흥행 수익 20억달러를 돌파한 데 이어, 개봉 5주 차에는 오랜 시간 글로벌 흥행 역사의 상징적인 작품으로 자리해온 '타이타닉'의 기록까지 넘어서며 다시 한번 압도적인 흥행 파워를 입증했다.

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이처럼 국내에서는 854만 관객을 돌파하며 900만 관객을 향한 흥행 질주를 이어가는 동시에, 글로벌에서는 역대 박스오피스 TOP4라는 새로운 이정표까지 세운 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 앞으로 또 어떤 흥행 기록을 추가할지 귀추가 주목된다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com