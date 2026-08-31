'호프' 이제 베트남→북미 해외로 나간다..10월 부국제까지 질주

영화 호프 포스터.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 베트남, 북미 프로모션을 확정한 가운데, 세계 유수 영화제에 연이어 공식 초청돼 화제를 모은다.

'호프'가 북미, 베트남 프로모션을 확정한 데 이어, 부산국제영화제를 비롯 세계 유수 영화제에 잇따라 공식 초청되며 본격적인 글로벌 행보를 이어간다.

먼저, 오는 9월 4일 베트남 개봉을 앞둔 '호프'?는 1일부터 2일까지 현지 프로모션을 진행한다. 나홍진 감독과 황정민, 조인성, 정호연은 직접 베트남을 찾아 기자간담회와 매체 인터뷰, 프리미어 레드카펫, MEET & GREET 등 다양한 공식 일정에 참석해 작품에 대한 깊이 있는 이야기를 전할 예정이다.

Advertisement

이어 9일 북미 개봉을 앞두고 7일부터 15일까지는 뉴욕, 로스앤젤레스, 시카고, 오스틴, 샌프란시스코 등 북미 주요 도시를 찾아 현지 관객들과 만난다. 나홍진 감독과 조인성, 정호연이 참석하는 이번 일정은 작품 스크리닝과 Q&A를 통해 '호프'를 향한 북미의 뜨거운 관심에 화답할 예정이다.

여기에, '호프'는 세계 유수 영화제의 초청을 잇달아 받으며 작품성과 화제성을 입증하고 있다. 앞서 제79회 칸국제영화제, 제25회 뉴욕 아시아 영화제(NYAFF), 제51회 토론토 국제영화제, 제74회 산세바스티안 국제영화제에 초청된 데 이어, 오는 10월 6일부터 15일까지 개최되는 31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에 공식 초청돼 시선을 사로잡는다. 뿐만 아니라, 독일 최대 규모의 장르 영화제인 판타지 필름페스트 등에도 초청되며 세계적인 관심을 이어갈 전망이다.

Advertisement

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com