김기리가 무슨 죄...'박위♥송지은 오작교' 역할에 도넘은 악플 '댓글창 폐쇄"

사진=박위 SNS/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자] 유튜버 박위의 KTX 낙상 사고 CCTV 영상을 공개했다가 논란이 되는 가운데 논란의 불똥이 박위와 송지은 부부의 만남을 주선한 개그맨 김기리에게까지 튀었다. 김기리는 자신을 향한 악성 댓글이 이어지자 결국 SNS 댓글창을 폐쇄했다.

31일 김기리는 자신의 SNS 게시물 중 아들의 출산 소식이 담긴 게시물을 제외한 대부분의 게시물에서 댓글 기능을 닫았다.

이는 박위의 논란 이후 일부 네티즌들이 박위와 송지은 부부를 이어준 김기리 SNS로 몰려가 비난성 댓글을 남긴 데 따른 조치로 보인다.

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문제는 김기리의 SNS 댓글창이 닫힌 뒤에도 일부 네티즌들의 도 넘은 비난이 이어졌다는 점이다. 김기리의 아내인 문지인의 유튜브 채널까지 찾아간 일부 네티즌들은 "네 여동생을 소개시켜주지 그랬냐", "네 자식도 하나님의 사랑 충만한 하지마비 장애과 결혼하길 지금부터 배우자 기도를 해주겠다"라면서 최근 태어난 김기리, 문지인 아들까지 언급하는 등 선 넘은 악성 댓글을 남겼다.

박위와 송지은의 만남에서 김기리는 이른바 '오작교' 역할을 한 인물로 알려져 있다. 송지은은 과거 김기리에게 선물 받은 박위의 책을 읽고 감명을 받았고, 이후 박위가 김기리와 송지은이 다니는 교회에 가면서 두 사람의 인연이 시작된 것으로 알려졌다.

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하지만 두 사람의 만남을 주선했다는 이유만으로 김기리에게까지 비난이 번지면서 애꿎은 주변인에게까지 논란의 여파가 확산하는 모양새다.

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한편 박위는 지난 14일 KTX에서 내리던 중 사회복무요원의 발에 걸려 휠체어에서 넘어지는 사고를 당했다. 이후 당시 모습이 담긴 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널을 통해 공개하며 분노를 표출했다가 논란을 일으켰다.

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박위는 해당 영상에서 해당 근무자의 행동이 고의가 아니었으며 현장에서 사과를 받았다고 설명했음에도 자신을 돕던 사회복무요원의 실수를 CCTV 영상으로 공개한 것은 과도하다는 비판이 제기되며 역풍을 맞았다.

논란이 커지자 박위는 해당 영상을 삭제했지만 여파는 계속되고 있다. 유튜브 구독자 수가 급감한 데 이어 예정됐던 강연까지 취소되는 등 논란이 개인 활동 전반으로 번지는 상황이다.

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anjee85@sportschosun.com